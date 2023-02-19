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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر .. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردقة، غدا الإثنين، لمدة 5 ساعات لصيانة المحولات. 

وأشار مركز عمليات المحافظة في بيان، اليوم الأحد، إلى أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق "التعينات - شركة نابكتراكت - عمارات سكاى بأبو عشرة - محطة صرف 880 وحدة"،  بمدينة الغردقة، من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً وذلك لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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وأشار مسؤولو شركة كهرباء البحر الأحمر، إلى أن سبب فصل التيار الكهربائي يعود إلى عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية بشكل دوري طبقا لخطة شركة الكهرباء بالغردقة حتى لا تنقطع الكهرباء بشكل مفاجئ.

وأضاف أن فصل التيار الكهربائي يتم بالتبادل بين مناطق الغردقة وذلك لتوزيع الأحمال بالتنسيق مع غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، على أن يعود التيار الكهربائي لهذه المناطق فور انتهاء فرق الصيانة من أعمال الصيانة.

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