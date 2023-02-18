عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة| الكشف على 268 مواطنا في منطقة أبورماد بالشلاتين

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية أبورماد، التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

استمرار الحملات التفتيشية على سوق الخضار والمحلات التجارية بالقصير

فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة.. اليوم

سكرتير عام محافظة البحر الأحمر يشهد احتفالية الإسراء والمعراج بمسجد الميناء بالغردقة

"البحر الأحمر الأزهرية": تكثيف المتابعات الميدانية لتغطية كافة معاهد المنطقة

تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

«حياة كريمة» بحلايب.. الكشف على 256 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية

قرعة علنية لاختيار المشرفين على موسم الحج من تضامن البحر الأحمر

حملة تنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمدينة سفاجا 25 فبراير

تم خلال القافلة المجانية الكشف الطبي وصرف العلاج  لـ268 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 61 فحصا معمليا، و31 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 28 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

 

وأكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم  إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع  أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. 

البحر الأحمر مبادرة حياة كريمة محافظة البحر الاحمر الكشف الطبي مديرية الشئون الصحية وكيل وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفاجئ لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الهلال السوداني

تعليق عاجل من مرتضى منصور رئيس الزمالك على هزيمة الأهلي أمام الهلال

شاهد.. خناقة بين محمد الشناوي والجهاز الفني لـ الهلال السوداني

أول رد فعل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني

قرار عاجل من الخطيب بعد خسارة الأهلي من الهلال السوداني.. تفاصيل

موعد زيادة المعاشات 2023 وحقيقة الزيادة الاستثنائية

أول رد فعل من شوبير عقب هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني

إبراهيم فايق يهاجم الشناوي لهذا السبب

ترشيحاتنا

تقرير أمريكي يكشف أسرار جديدة حول أول قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض

هدية مصر للكونغو.. وزير الري يتفقد مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية بكينشاسا

بايرن ميونخ يخسر أمام مونشجلادباخ.. ومرموش يشارك في هزيمة فولفسبورج بالدوري الألماني

وزير الصحة : عدم انتظام العاملين أضعف تردد المواطنين على مركز أبورواش

تشيلسي يواصل نتائجه السيئة في الدوري الإنجليزي ويخسر 0-1 أمام ساوثهامبتون

مانشستر سيتي يفشل في تصدر الدوري الإنجليزي بالتعادل مع نوتنجهام فورست

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل إنجلش كيك بمذاق لا يقاوم

بعد 12 يوما تحت الأنقاض.. العثور على جثة نجم منتخب غانا في تركيا

الفرق بين سرطان الثدي والتكيسات.. تعرف عليها

أصغر من سنها … نادية الجندي تثير ضجة بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

مفاجأة عن قوة زلزال مصر المتوقع وغرق الإسكندرية واختفاء الدلتا.. فيديو

تنازل عن حقه.. والد قاتلة أمها في بورسعيد يفجر مفاجأة أمام المحكمة

بيان عاجل من الصحة .. كيف تتعامل مع المصاب بـ فيروس ماربورج..فيديو

لحظة سقوط سارة أبي كنعان في كواليس مشهد مثير للجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ