"البحر الأحمر الأزهرية": تكثيف المتابعات الميدانية لتغطية كافة معاهد المنطقة

عقد الدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية،، اجتماع موسعًا مع الموجهين العموم والموجهين الأوائل بديوان عام المنطقة، بحضور أيمن البرديسى مدير إدارة التوجيه الفني.

تناول اللقاء مناقشة أهمية تكثيف المتابعات الميدانية لتغطية كافة معاهد المنطقة، وتقديم تقارير تتضمن رصد السلبيات وأهم المعوقات التي تواجه حسن سير العملية التعليمية ومقترحات حلها وآليات تجنب حدوث مشكلات مماثلة، للعمل جميعا على الارتقاء بمستوى أداء معاهد البحر الأحمر الأزهرية والخروج بأفضل صورة للطالب الأزهري بالبحر الأحمر.

وشدد رئيس المنطقة على أهمية التعاون والتواصل الدائم بين حلقات التعليم بالمنطقة المتمثلة فى الموجهين العموم والأوائل، مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية، للنهوض بمعاهد المنطقة والخروج بمعاهد البحر الأحمر الأزهرية بأفضل صورة ممكنة.