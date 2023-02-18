أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، اليوم السبت، تعديل مواعيد ضخ المياه إلى عدد من المناطق بمدينة القصير، لإجراء عمليات صيانة بخط الرافع الرئيسي بالمدينة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم ضخ المياه بمنطقة العوينة الجديدة يوم الإثنين بدلا من الثلاثاء، وسيتم ضخ المياه بالمنطقة الرابعة يوم الثلاثاء، بدلا من يوم الإثنين، على أن يتم استئناف ضخ المياه في المواعيد المحددة سابقا، بداية من الأسبوع المقبل.

تنوعت الجراحات ما بين إجراءات منظارية تداخلية لإصلاح الرباط الصليبي الأمامي، وتهذيب للغضروف الهلالي، وكي للقرح بسطح مفصل الركبة بواسطة جهاز التردد الحراري.

كما تم إجراء 5 عمليات أخرى، تضمنت تركيب شرائح ومسامير، ورفع شرائح ومسامير، وتركيب مسمار نخاعي في يوم واحد، ضمن مجهودات الدولة لانهاء قوائم الانتظار وتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

من جانبه أشاد الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، بأداء الأطباء والتمريض في تنفيذ العمليات الكبرى بالمستشفى، مؤكدًا على أن هناك عملا جادا ومستمرا من أجل التطوير لتقديم أفضل خدمة للمواطنين بالبحر الأحمر.