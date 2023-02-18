البحر الأحمر .. استمرار أعمال التطوير بالشوارع المستهدف رصفها بمدينة القصير

واصلت الإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم السبت، أعمال تمهيد شارع الشفاء استعدادا للرصف خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة المدينة لتطوير عدد من الشوارع.

من جانبه أكد اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير، أن خطة المدينة تشمل رصف العديد من الشوارع، والإنارة العامة بمختلف المناطق، وذلك لظهور المدينة بالشكل الحضارى.

على الجانب الآخر نظمت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، قافلة طبية بالوحدة الصحية لقرية أبورماد، التابعة لإدارة الشلاتين الصحية، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة".

تم خلال القافلة المجانية الكشف الطبي وصرف العلاج لـ268 حالة بمختلف التخصصات، كما تم إجراء 61 فحصا معمليا، و31 أشعة وسونار، بالإضافة إلى إجراء 28 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.

أكد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.