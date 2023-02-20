انهيار بلكونة منزل بشبين القناطر في القليوبية دون خسائر.. صور

شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية واقعة انهيار جزء من بلكونة أحد المنازل دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.
تلقت الأجهزة المعنية بمجلس مدينة شبين القناطر بلاغا بانهيار جزء من بلكونة منزل وعلى الفور انتقل فريق الأزمات والكوارث وتبين انهيار جزء من بلكونة أحد المنازل بشارع حسين رشدي بالقرب من مجلس المدينة القديم بحوالي مائتي متر.
من جانبه أصدر خالد العرفى رئيس مدينة شبين القناطر بتشكيل لجنة فورا برئاسة مدير الإدارة الهندسية ومهندسي التنظيم و لجنة الأزمات والكوارث بمجلس المدنية وإجراء المعاينة علي الطبيعة وتم إحالة الموضوع إلى لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وبالمعاينة تبين أن المنزل عبارة عن أرضي وأول علوي وغرفة خشبية بالدور الثاني علوي ومقام بنظام الهياكل الخرسانية وتم انهيار جزء من بلكونة الدور الأول علوي ولا يوجد أي تشققات أو شروخ داخل المنزل وجاري استصدار نموذج 4 لترميم الجزء المنهار من المنزل حفاظا علي أرواح المواطنين كما تم رفع اثار الانهيار من الشارع لإعادة حركة السيارات والمارة الى طبيعتها مرة أخرى.