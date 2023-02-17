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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد نماذج زراعة الفراولة والبطاطس والقمح بنظام الري الحديث.. صور

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن محافظة القليوبية من المحافظات الزراعية الكبيرة ولديها أنشطة كثيرة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني وتشتهر بزراعة كافة المحاصيل على رأسها الفرولة والبطاطس والقمح والتي يتم استخدامها محليا وتصدير الفائض منها للخارج.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ عددا من نماذج الزراعة لإنتاج الفرولة والبطاطس والقمح بميت كنانة بمدينة طوخ، وذلك بهدف تشجيع المزارعين ودعمهم، حيث تفقد المحافظ المحصول وأبدى إعجابه بالكفاءة الإنتاجية لفاكهة الفرولة بقرية ميت كنانة، مما جعل المصدرون يرفعون الطلب على شراء كامل الإنتاج لتصديره للخارج، كما التقى المحافظ بالعمال والمزارعين ووجه لهم التحية علي جهدهم مؤكدا لهم أن المحافظة بكامل أجهزتها داعمة لهم.

واستمع محافظ القليوبية، من وكيل وزارة الزراعة لشرح مفصل عن زراعة الفراولة والبطاطس والقمح وعن آلية عمل الري بالتنقيط، ومدى ما يحققه من استفادة في زيادة إنتاجية المحصول بشكل كبير عن مثيلتها بالري بالغمر، وأشاد المحافظ بهذه التجربة، مؤكدا على أنها خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الزراعية الشاملة عن طريق الترشيد في استخدام المياه واستغلال مساحات الأراضي.

وأشار المحافظ إلى أن هذا هو توجه الدولة نحو الترشيد في استخدام المياه وتطبيق أساليب الري الحديثة على مستوى الجمهورية لتحقيق محاور استراتيجية إدارة الموارد المائية والري في مصر في ظل محدودية الموارد المائية وزيادة الطلب على المياه.

وأكد المحافظ أن لدى الدولة رؤية متكاملة لتطوير منظومة الري من خلال المشروع القومي لتبطين الترع وكذلك المشروع القومي لتحديث أساليب الري، مشيرًا إلى ضرورة التوسع في توعية المزارعين بأهمية التحول إلى نظم الري الحديث، نظرا للفوائد التي تعود عليهم داعيا جميع المزارعين إلى التحول إلى نظم الري الحديث نظرا لفوائده المتعددة، وكذلك الاستفادة من التيسيرات التمويلية التي تقدمها الدولة.
وفي نهاية الجولة، وجه المحافظ، المزارعين بالحفاظ علي الرقعة الزراعية ومنع التعدي نهائيا على الأراضي الزراعية باعتبارها ثروة قومية والمصدر الرئيسي للغذاء وأكد أهمية التواصل المستمر مع المزارعين من قبل مديرية الزراعة لتوصيل المعلومات الارشادية، واتباع الممارسات الزراعية الحديثة فضلا عن إزالة أي عوائق أو مشكلات تواجه المزارعين وحلها على أرض الواقع.
 

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القليوبية محافظة القليوبية وزارة الزراعة محافظ القليوبية الري الحديث منظومة الرى تشجيع المزارعين

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