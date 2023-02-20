عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحياة انقلبت رأسا على عقب.. تمديد الطوارئ في نيوزيلندا بسبب الإعصار المدمر

اعصار نيوزيلندا
اعصار نيوزيلندا


 

أعلنت حكومة نيوزيلندا، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 فبراير لمدة سبعة أيام أخرى، استجابة للآثار الواسعة النطاق الناجمة عن إعصار دابرييل.

ووقع وزير إدارة الطوارئ، كيران ماكنولتي، على إعلان تمديد حالة الطوارئ الوطنية في وقت سابق من اليوم.

وقال ماكنولتي: "لا تزال المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الجزيرة الشمالية تشعر بالتأثير المدمر لإعصار جابرييل.. لقد فقدت الأرواح بشكل مأساوي، وانقلبت حياة الآلاف رأساً على عقب".

وأضاف: "مع استمرار الاستجابة لإعصار جابرييل، سيسمح التمديد بمواصلة دعم إدارة الطوارئ المحلية للدفاع المدني وتنسيق توريد الموارد إلى المناطق المتضررة".

وأوضح وزير إدارة الطوارئ في نيوزيلندا أنه: "قبل التوقيع على الإعلان، جرت مناقشة في مجلس الوزراء ونصحت المتحدث باسم المعارضة بإدارة الطوارئ".

ويغطي الامتداد حالات الطوارئ الوطنية فوق مناطق نورثلاند وأوكلاند و وايكاتو وتيراويتي وخليج بلنتي و وايكاتو وهوكز باي ومنطقة تاراروا. وتمت استشارة جميع المناطق قبل تمديد الإعلان ودعم التمديد.

وتابع ماكنولتي: "نحن ندرك أن بعض المناطق قد انتقلت بالفعل إلى الانتعاش. ويسمح هذا التمديد للحكومة بمواصلة دعمهم بينما نساعد المناطق المتبقية في استجابتهم".

وأضاف: "أود أن أعترف مرة أخرى بالجهود غير العادية التي بذلها الجميع للمساهمة في ما أصبح الآن أحد أهم استجاباتنا للطوارئ. الحكومة تشكرك وتواصل الوقوف إلى جانبك".

 

وكثفت نيوزيلندا جهود التعافي يوم الخميس بعد أن خلف إعصار جابرييل أكثر من 10 قتلى وآلاف المفقودين وشرد تسعة آلاف في أعنف عاصفة تشهدها البلاد منذ عقود.

وعاصفة جابرييل، التي ضربت نيوزيلندا يوم الأحد قبل أن تشق طريقها إلى الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية، قطعت بلدات بأكملها، وجرفت المزارع والجسور والماشية، وغمرت المنازل، وتقطعت السبل بالناس على أسطح المنازل.

11 قتيلا .. حصيلة جديدة لضحايا إعصار نيوزيلندا

ارتفاع قتلى الإعصار "جابرييل" في نيوزيلندا إلى 8 أشخاص

وتعاني أجزاء من الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، حيث يعيش حوالي 75٪ من سكان البلاد البالغ عددهم 5 ملايين نسمة، من عاصفة كبرى ثانية في غضون عدة أسابيع. تسببت الأمطار القياسية الشهر الماضي في حدوث فيضانات مفاجئة في أوكلاند وقتل أربعة أشخاص في ذلك الوقت.

وتقدر السلطات نزوح أكثر من 9000 شخص حتى الآن ، مع إيواء حوالي 3000 في ملاجئ مؤقتة.

ويقول محللون إنه من السابق لأوانه تقدير تكلفة إعادة البناء، لكن من المرجح أن تصل إلى مليارات الدولارا

حالة الطوارئ تمديد حالة الطوارئ المناطق المتضررة جابرييل إعصار جابرييل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف الكيلو هيبقى بكام.. مفاجأة في أسعار الأرز بعد إلغاء التسعيرة الجبرية

البانيه يتراجع 25 جنيهًا مرة واحدة.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن اليوم

التنازل عن مليون دولار.. الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب.. والجرام أقل من 1450 جنيهًا الآن

الحكومة تجهز مفاجأة سارة للموظفين قبل رمضان

إصابة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بعمى لحظي.. تفاصيل مرعبة

اتفضحت أنا وبناتي.. مطلقة ترسل صورها لعشيقها بالخارج

خرجوه جثة.. مأساة الطفل عماد صارع الموت في بالوعة 8 ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسباب عدم استجابة الدعاء .. 5 أخطاء منتشرة تغضب الله

دعاء استقبال شهر ربيع الآخر .. وسبب تسميته.. ردد أفضل الأدعية المستجابة

دعاء وداع شهر ربيع الأول ..ردده يفرج الله كربك ويرزقك من حيث لا تحتسب

دعاء المطر .. 3 كلمات تفتح لك أبواب الخيرات وتجعل الأدعية مستجابة

صحف القاهرة تبرز تصريحات الرئيس السيسي أمام المؤتمر الاقتصادي «مصر 2022»

المؤتمر الاقتصادي|كشف حساب للحكومة بالأرقام.. ومدبولي يجيب على الأسئلة الصعبة عن المستقبل

مدبولي: صندوق النقد توقع انخفاض البطالة في مصر إلى أقل من 7%

أرسنال يتعادل 1-1 مع ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

حساسية وجرب| هاني الناظر: تربية الحيوانات الأليفة خطر على صحة الإنسان

الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على رخصة تاجر تمويني

بأسعار مخفضة .. طرح سلع لـ شهر رمضان 2023 بمنافذ زراعة عين شمس

التحالف الوطني يطلق المرحلة الـ 20 من قوافل ستر وعافية

10 مطالب من الاهالي لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

فيتش: مصر تعزز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر لا يعرفه الكثيرون.. لماذا يخرج الرضع من تحت الأنقاض في "ورق فويل"

أقل 10 جنيهات من السوق.. مفاجأة في سعر الأرز بمعارض أهلا رمضان

5 أبراج تكره النكد...فرفوشة وتحب الحياة| هل أنت منهم؟

قبل تدهور حالة المريض| طريقة سهلة لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي

فيديو

الجلد واللحم .. كشف لغز العثور على حمير مذبوحة بالشرقية

أحداثه كُحلي.. دعاء فاروق توجه رسالة شديدة اللهجة لأبطال "أزمة منتصف العمر"

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

خافوا من العار فتخلصوا منها.. تفاصيل صادمة في وفاة مطلقة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ