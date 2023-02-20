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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للمرأة يطلق المرحلة الثانية من دوائر الحكي "دوي"

مبادرة دوي
مبادرة دوي

قالت إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة، إنّ "دوي" مبادرة وطنية تعمل على كل الجوانب الخاصة بتمكين الفتيات مثل الصحة، التعليم، القدرة على التعبير، والقدرة على التشارك في قضايا المجتمع، وذلك من خلال رحلة مدتها 3 أيام في دوائر حكي حتى يعبرن عن ذواتهن وقضاياهن الخاصة.

وأضافت محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: "ندرب الفتيات على الكلام والحوار، لدينا حوار أديان، وتستهدف المبادرة الفتيات من 10 إلى 18 سنة، وهذا السن يتمتع برهافة حس شديدة وهناك تقلبات في الشخصية، وفي بعض الأحيان لا تدرك الأم كل هذه التغيرات، وبالتالي تكون لدينا فرصة في دوائر الحكي أن نضم الأمهات في بعض المراحل، وندير الحوار معهم من أجل فهم البنات وتشجيعهن على فهم النفس والثقة فيها وفهم المجتمع".

 

عملنا في كل قرى الصعيد

وتابعت مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة: "هذه المبادرة تنطلق في جميع محافظات الجمهورية على مراحل، عملنا في كل قرى الصعيد، وفي هذه المرحلة نعمل في 6 محافظات بالوجه البحري، ونستهدف المواطن المصري حتى يكون على قدر كافٍ من الوعي والحفاظ على منجزات الدولة والبرامج التنموية ونشارك في تنمية المجتمع تركيزا على الفتيات والنساء".

المجلس القومى للمرأة دوائر الحكي الصحة التعليم مصر

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