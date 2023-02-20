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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أحمد القاصد يتفقد مستشفيات جامعة المنوفية والطوارئ

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

زار الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، المستشفيات الجامعية ومستشفى الطوارئ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة و الإطمئنان على سير العمل ومتابعة إستعدادت المستشفيات الجامعية   لإستقبال حالات الطوارئ وجاهزيتها للتعامل مع الحالات المختلفة، وذلك  للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين وأفراد الأمن المكلفين بأعمال النوبتجيات.

وخلال جولته تفقد القاصد قسم الإستقبال بمستشفى الطوارئ ، وغرف الملاحظة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وغرفة الإعاشة وجميع الأقسام داخل الإستقبال.

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كما تفقد رئيس الجامعة  وحدة الرعاية المركزة بمستشفي الطوارئ، وتابع مع أطباء الطوارئ التشخيص الطبي للحالات التي تم استقبالها بوحدة الطوارئ والقرارات الطبية و الوضع الطبي لكل حالة داخل غرفة الإعاشة.

رافق رئيس  الجامعة  الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون  خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المستشفيات الجامعية جامعة المنوفية حالات الطوارئ رئيس جامعة المنوفية المنوفية

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