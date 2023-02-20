طريقة تحضير مكرونة بالبشاميل بوصفة اقتصادية

المكرونة بالبشاميل من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير المكرونة بالبشاميل بخطوات بسيطة وسهلة.

وإليكم طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

مقادير المكرونة بالبشاميل

نصف كيلو لحم مفروم

مكرونة

سمن

بصل مفروم

1 ملعقة ثوم مفروم

ملح وفلفل أسود

رشة قرفه

جبن حسب الرغبة

1 ملعقه صغيره خل

فلفل رومى

زيتون أسود شرائح

مقادير البشاميل الكريمى

لتر لبن

كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة قشطة

1 ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير المكرونة بالشاميل

في حلة مياه على النار ضعي بها ملعقة كبيرة ملح وعندما تغلى ضعى بها المكرونة تسلق

ضعي طاسه على النار وبها ملعقة سمنه، ثم ضيفي اللحمه لتأخذ صدمه وقلبيها

ضعي ملعقه صغيره من الخل ثم ضيفي البصل وقلبى حتى يختلط بشكل جيد ثم ضعى ملح وفلفل أسود وقلبيهم جيدا، وضيفى ملعقه صغيره ثوم مفروم ورشة قرفه صغيره وقلبيهم جيدا واتركيها خمس دقائق واغلقى النار .

طريقة تحضير البشاميل

ضعى اللبن والدقيق فى الخلاط ونضربهم حتى يذوب الدقيق تماما

في طاسة على النار ضعي الزبده تذوب ثم ضيفي فوقها اللبن بالدقيق وقلبيهم جيدا

ضعي كوب من ماء سلق المكرونة وقلبى ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود

استمرى بالتقليب فى اتجاه واحد ثم ضيفى ملعقه كبيره قشطه، واستمرى بالتقليب حتى يصبح القوام مظبوط

ضعي كوب على المكرونه وقلبى المكرونه جيدا حتى يختلط بها البشاميل بشكل جيد

اخلطى ميكس الجبن وشرائح الزيتون والفلفل مع اللحمه المفرومه المعصجه

في صينية ضعي ملعقة كبيرة من البشاميل وافرديه فى الصينية، ثم ضيفي بها نصف كمية المكرونه وافرديها جيدا ثم ضعى اللحمه وافرديها فوق المكرونة وساويهم عليها باستخدام ملعقة

ثم ضعى النصف الثانى من المكرونة وافرديها حتى تغطى طبقة اللحمه تماما

ثم صبى فوقها البشاميل وافرديه بشكل جيد حتى تغطى المكرونه تماما وضعى فوق البشاميل طبقه خفيفه من ميكس الجبن

أدخليها الفرن على درجة حراره 200 وعندما تتحمر الطروف أغلقى الفرن وأشعلى الشوايه لتأخذ لون.