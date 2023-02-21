سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

استقر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى بنهاية التعاملات البن اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 فبراير فى البنك المركزي المصرى نحو 30.53جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 فبراير فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي نحو 30.57جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع



بلغ سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 فبراير فى بنوك(الأهلى المتحد،اتش اس بى سى HSBC،التجارى الدولي CIB ،أبوظبي التجاري،الإسكندرية،فيصل الإسلامى،المصرف العربي الدولي،بلوم،الامارات دبي الوطني،المصري للتنمية الصادرات،قطر الوطنيQNB ،المصرف المتحد،كريدى اجريكول ،قناة السويس،الكويت الوطني،المشرق)نحو 30.52جنيه للشراء و 30.62جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 فبراير فى بنك ميد بنك نحو 30.50جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع .

ووصل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 فبراير فى بنوك ( الأهلى ،مصر ) نحو 30.42جنيه للشراء و 30.52جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 21 فبراير فى بنك التنمية الصناعية نحو 29.69جنيه للشراء و 29.79 جنيه للبيع .



أفضل سعر لشراء الدولار



ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار الأمريكى اليوم الثلاثاء 21 فبراير مسجلا 30.62جنيه للشراء.

توقعات بتراجع سعر الدولار



وأجرت وكالة رويترز قبل عدة أيام استطلاع رأس شمل عدة خبراء للاقتصاد، والذين أكدوا تراجع الأخضر مقابل الجنيه قريبا وتحديدا في شهر يونيو المقبل.

وبحسب توقعات الخبراء ستتراجع الورقة الأمريكية أمام الجنيه المصري إلى نحو 26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه.