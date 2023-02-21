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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 : تقدير من مديرك

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، يحب أن يعامل الأشخاص بصراحة وان يتعامل بالمثل، يقدرون بشدة الأوقات العائلية وتقديسها.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 20 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

يقول التنبؤ الفلكي اليومي، إذا كنت تخطط لمشاركة أفكارك الرائعة مع عملائك فابدأ، قد تثير قدراتك وأساليب عملك الرائعة إعجاب كبار السن لديك وقد تقدم أفضل ما لديك في العمل وتحصل على التقدير من رئيسك أو عملائك.

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

قد تحصل على فرصة للعمل في مشاريع مختلفة وقد تبقيك مهتمًا بتعلم أشياء جديدة وإظهار إمكاناتك في العمل، قد يتلقى البعض ارتفاعًا وتقديرًا لعملهم الشاق.

توقعات برج الثور صحيا

أولئك الذين يعانون من مرض السكري أو ضغط الدم، يحتاجون إلى الراحة المناسبة والاعتناء بنظامهم الغذائي.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

إذا كنت تخطط للمضي قدمًا في هذه العلاقة أو الخروج منها فناقشها مع حبيبك.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

هدية غير متوقعة يمكن أن تصنع العجائب من أجل معنويات الوالدين وتجلب طاقة جديدة إلى المنزل.

 

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