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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ارتفاع منسوب سطح البحر.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن توابع الزلزال الذي حدث في تركيا ما زالت مستمرة.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر فضائية "صدى البلد"،: "ارتفاع مستوى سطح البحر في تركيا بمنطقة اسكندرون.


وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "هيئة إدارة الكوارث التركية طلبت من سكان المدن الساحلية على البحر المتوسط ​​الابتعاد عن الشواطئ وحذرت من ارتفاع منسوب مياه البحر"، متابعا أحمد موسى: إن الكرة الأرضية تدور بسرعة كبيرة وعندما يقترب منها أي كوكب آخر تقل حركة دورانها وبالتالي تتحرك الصفائح على الأرض، وفقا لما قاله الدكتور صالح محمد عوض عالم الجيولوجيا العراقي بكلية العلوم بجامعة بغداد.

 


ولفت أحمد موسى إلى الصفيحة الأناضولية نشطة زلزاليا، ومنطقة الصفيحة الأناضولية تستجيب للجهد الأرضي المتسبب فيه حركة الكواكب وليس لب الأرض.
 

 

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في بيان عاجل له منذ قليل، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، إن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين.

وذكرت  إن الزلزال بلغت قوته  6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.


وقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارته الثانية إلى المقاطعات التي دمرها زلزال السادس من فبراير ، حيث بدأت جهود البحث والإنقاذ للناجين المدفونين في أسوأ كارثة في التاريخ التركي الحديث على وشك الانتهاء.

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى تركيا سوريا مركز رصد الزلازل الأوروبي ارتفاع مستوى سطح البحر قوع زلزال

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