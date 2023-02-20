في ذكرى ميلاد محمود الجوهري.. ناقد رياضي: الجنرال أسطورة كروية خالدة

قال الدكتور الكاتب الصحفي ياسر ايوب ، الناقد الرياضي ، إن الراحل محمود الجوهري ، جنرال الكرة المصرية وشيخ المدربين فى مصر والوطن العربى، وكان مدرب يدخل قلوب اللاعبين وكان يدخل لهم من ناحية قلوبهم ويستحوذ عليها وكان يعشق مصر وتحقيق البطولات للدولة المصرية ، واصفا الراحل محمود الجوهري بأنة تاجر السعادة الأول للكرة المصرية.

وأضاف أيوب، خلال مداخلة مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاثنين ، أن الراحل محمود الجوهرى هو أسطورة كروية خالدة بكل ما تحمله وتعنيه الكلمة، كان لاعبا فذا يغازل الشباك ويمطر شباك المنافسين، وصار مدربا عظيما لا يعرف سوى الإنجازات وتحطيم الأرقام القياسية وتحدى الصعاب حاذفا من قاموسه مصطلحات اليأس والفشل.

وتابع :" الكابتن محمود الجوهرى سافرت معه فى كثير من البلاد الافريقية او العربية ولا يضيع اى وقت له وكان يستثمر كل الوقت فى رالعمل والتدريب وتحقيق الانجازات فقط وكان يتميز بالانضباط والشخصية القوية كونه أحد رجال القوات المسلحة المخلصين، وتمتع بالأخلاق الحميدة والروح الرياضية، ليبقى رمزا فى تاريخ الرياضة المصرية والعربية، هو الراحل محمود الجوهرى".

وأكمل :" الجنرال الجوهرى هو مؤسس الاحتراف فى مصر، والمساهم الأول فى خروج أكثر من لاعب مصرى للاحتراف فى أوروبا، وارى ان المدرب الوطنى افضل بكثير من المدربين الأجانب وتستطيع تحقيق الإنجازات مع مصر غير المدرب الأجنبي " ، مشيرا الى الجوهرى ساهم فى طفرة كروية هائلة فى الكرة الأردنية خلال الألفية الحالية، وقاد النشامى للتأهل الأول فى تاريخهم لكأس آسيا فى نسخة 2004 بالصين .