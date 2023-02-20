هيلين ميرين ومات ديمون وابنة تشارلى شابلن نجوم مهرجان برلين

شهد مهرجان برلين السينمائى الدولى اليوم عديد من الأحداث المختلفة ولعل من أبرزها حضور النجمة العالمية هيلين ميرين، وذلك لحضور عرض فيلمها Golda، المشارك في المهرجان والذى اقيم له اليوم المؤتمر الصحفي الخاص به والذى حضره أبطاله.

كما حرص صناع فيلم Disco Boy حيث خضع الممثل الألماني فرانز روجوسكي، والممثل المالي مور ندياي، والفنانة ليتيتيا كي لجلسة تصوير للترويج للعمل قبل عقد مؤتمر صحفي مع الصناع.

بينما حضرت الممثلة جيرالدين شابلن من أجل الترويج لفيلمها Senecaوظهرت على السجادة الحمراء وهي تتراقص أمام عدسات المصورين.

وكانت جيرالدين ابنة تشارلي شابلن شاركت النجم العالمى عمر الشريف فى بطولة فيلم دكتور جيفاغو حيث قدمت شخصية زوجته.

بينما حرص صناع فيلم الوثائقي Kiss the Future درو فينتون والممثل والمنتج مات ديمون والمخرج نيناد سيسين سين والمنتجة سارة أنتوني وكاتب السيناريو بيل إس.كارتر، والمغني الرئيسي للفرقة الأيرلندية U2، بونو وعازف القيثارة آدم كلايتون على حضور عرض الفيلم والتقاط الصور على السجادة الحمراء لمهرجان برلين.

مهرجان برلين

مهرجان برلين

مهرجان برلين