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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس التركي: نعمل على إعادة بناء مساكن آمنة لمتضرري الزلزال

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنَّ تركيا تمتلك جميع الإمكانيات اللازمة لتقديم الدعم لضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وإعادة الحياة لطبيعتها مرة أخرى لما كانت عليه قبل الكارثة.

وأضاف "أردوغان" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، اليوم الاثنين، الذي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّ جميع المؤسسات تتعاون مع الشعب التركي من أجل توظيف جميع الإمكانيات والطاقات لمساعدة المواطنين، ووعد الرئيس التركي بإعادة إعمار المدن المنكوبة خلال عام واحد.

وأوضح أنَّه وجّه بإجراء دراسة وتقارير كاملة بشأن خطوط الزلازل والانتهاء من الفحص الكامل للبنية التحتية والطبقات الجيولوجية الآن، كما أكد أن جميع المباني الموجودة الآن سيتم إعادة فحصها وبنائها من "الصفر"، وفقًا لإجراءات الأمان ولا يزيد عدد أدوارها عن 4 طوابق فقط.

وذكر أنه سيتم الاستعانة بجميع الكوادر الموجودة فى الجامعات بعلوم الزلازل، واستخدام أفضل المعدات وغيرها من مواد البناء بعد إجراء تقارير عن البنية التحتية، مؤكدًا أننا نوشك على الانتهاء من تقييم الأضرار بالمناطق المنكوبة.

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