عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن معايير الحودة بالعملية التدريسية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر فبراير ٢٠٢٣ عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

و من هذه الدورات يستعد المركز لتنظيم برنامج تدريبي لاعضاء هيئة التدريس عن معاير الجودة بالعملية التعليمية  اليوم ٢١ فبراير ٢٠٢٢

ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

العملية التعليمية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

شوبير: قرار عاجل من لجنة التظلمات بشأن قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

ترشيحاتنا

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 21 فبراير 2023

عدسات الكاميرات ترصد مشاهد مرعبة للحظة حدوث زلزال تركيا الجديد | فيديو

الفرخة بـ71.5 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم

|اشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-2-2023

دار الإفتاء: الوضوء بدون المضمضة والاستنشاق جائز

مصرع 7 في تركيا وسوريا جراء الزلزال الأخير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض آكل للحوم.. وفاة لاعب كرة قدم إنجليزي بفيروس غامض

لاس فيغاس العالم القديم| هربت إليها كيلوباترا.. ماذا نعرف عن مدينة بايا؟

استغلوا الزلزال| معلومات عن الكتاب المسروق بواسطة فريق الإنقاذ الإسرائيلي من تركيا؟

لحظة إخراج رجل من تحت الأنقاض بتركيا وفي فمه سيجارة| فيديو

فيديو

منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

منة بكر: المخرج رؤوف عبد العزيز فتح لنا المجال في مسلسل تياترو

إميلي خالد: مشاهد مسلسل تياترو زي الفل بسبب رؤوف عبد العزيز

إميلي خالد: في مواهب شابة ما أخدتش فرصتها.. وأشرف زكي دعمنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ