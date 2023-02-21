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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

غرفة الملابس الجاهزة: نستهلك 1.2 مليون طن من الغزل والنسيج سنويا.. فيديو

محمد عبد السلام
محمد عبد السلام

قال الدكتور محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن الدولة المصرية تستهلك 1.2 مليون طن سنويا من الغزل والنسيج، للاستهلاك المحلي والتصدير.

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واضاف "محمد عبد السلام" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع علي قناة "أون" الفضائيه، أن مصر تنتج 40% من هذه الكمية ويتم استيراد 60% من الخارج، موضحاً أن الدولة تحاول بقدر الإمكان تقليل الاستيراد والاعتماد علي الإنتاج المحلي.

وتابع محمد عبد السلام، أن استخدام منتجات الغزل والنسيج زاد في مصر بالزيادة السكانية التي تحدث كل عام، مشيراً إلى أن نسبة الصادرات تزيد ولكن بنسبة معقولة وليست كبيرة.

محمد عبد السلام الدولة المصرية الزيادة السكانية غرفة صناعة الملابس الجاهزة الغزل والنسيج

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