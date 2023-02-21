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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد أبو اليزيد: زراعة حوالي 430 ألف فدان بأحدث الأساليب بالدلتا الجديدة

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، تفاصيل مشروعات التوسع في إستصلاح الأراضي.

وقال أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية بقناة "اكسترا نيوز"،:"  الدولة المصرية تشهد قفزات فى المشروعات الخاصة بالتوسع فى استصلاح الأراضى، موضحا أنه تم إقامة مشروعات قومية كبيرة خاصة باستصلاح الأراضى وزراعة محاصيل استراتيجية.

ونوه إلي أنه تم زراعة ما يقرب 430 ألف فدان بأحدث الأساليب الزراعية بالدلتا الجديدة موجهين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة لما يحدث فى إعادة إحياء مشروع توشكى والذى يبلغ قوامه ما يقرب من نصف مليون فدان، وهناك مخطط لإعادة إحياء هذا المشروع، وتم زراعة 10 آلاف فدان من القمح، وجزء آخر موجه للمحاصيل الزيتية.
 

مشروعات قومية جامعة عين شمس الدولة المصرية استصلاح الاراضى المحاصيل الاستراتيجية كلية الزراعة

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