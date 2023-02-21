منة بكر: توجد طاقات تمثيلية رهيبة في المسرح.. ومسلسل تياترو دعمنا

قالت الفنانة منة بكر -بطلة مسلسل تياترو- إنها لم تشعر بفارق نفسي بينها وبين النجوم ضيوف الشرف، المشاركين بمسلسل تياترو.

وتابعت منة بكر، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، قائلة إنها لم تلتقي بالفنان عبد العزيز مخيون بشكل مباشر في المسلسل، لكن زملائها أثنوا على التعاون معه، وعلقت: «ما كناش حاسين إن إحنا قدام نجم كبير لا خالص كان بيتعامل معانا كأن احنا كلنا اصحاب».

واستطردت منة بكر، قائلة: «دكتور أشرف زكي كان عايز يقدمنا لجمهور المسرح بشكل مختلف.. فكنا بنعمل مسرحيات قديمة زي مدرسة المشاغبين بنعيدها تاني مش بنقلد بس بندي الطعم».

واستكملت منة بكر، قائلة: «بعد ما عملنا المسرحية دكتور أشرف زكي حس بطاقة الشباب وتمثيلهم وكان بيدعمنا فكان بيعزم لنا ناس كتير جدا في المسرحية.. كان بيدعم كل شخص لوحده».

وأضافت منة بكر: «دكتور أشرف زكي تعب معانا كتير جدا وقعدنا بروفات كتيرة جدا لحد ما قدر ان هو يحول المسرحية ومشروع التخرج ده ويجيب جهة انتاج تعمل المسرحية دي كاملة كمسلسل. فده بالنسبة لي طبعا دعم رهيب جدا .. وهو جدد فينا الطاقة تاني.. وفي شباب في المسرح ممثلين وعندهم طاقات تمثيلية رهيبة عايزين نوجه المخرجين والمنتجين ان هم ياخدوهم».

تفاصيل مسلسل تياترو

مسلسل "تياترو" من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وذلك في إطار حرص المتحدة على الاستعانة بالشركات المصرية التي تقدم محتوى إنتاجيا، ودراميا مميزا ودعمًا لجيل صاعد من الممثلين الموهوبين.

"تياترو"، الذي ينفذ بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، هو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

واستمرت تحضيرات المسلسل لعدة أشهر سابقة، كانت بمثابة رحلة استكشاف لمواهب فنية جديدة، يُجدد خلالها الدماء بالوسط الفني، وهو ما نال إعجاب وتقدير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي لم تتوقف عن دعم الفكرة، حتى صار مشروعًا فنيًا متكاملًا، وجاهزًا للتنفيذ، وتم الاستقرار في نهاية المطاف على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة "تياترو" ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا.

منة بكر

منة بكر

منة بكر