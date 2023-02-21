مفهوم التعليم الإلكتروني ومميزاته بثقافة حسن فتحي بالأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر باقة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة.

من بين الفعاليات عقد محاضرة بقصر ثقافة حسن فتحي بعنوان "مفهوم التعليم الإلكتروني ومميزاته" تحدث بها المحاضر سيد صدقي عن التعليم وأهدافه ووسائله والتعليم الإلكتروني وأهميته ومميزاته ودوره في تطور الثقافة والحضارة الإنسانية، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "الاستذكار الجيد وتنظيم الوقت" أوضح بها العادلي حسان أسباب النجاح المتمثلة في الاستذكار الجيد وأهم طرقه وأسباب نجاحه.

تأتي الفعاليات في إطار خطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، حيث عقد الفرع محاضرة بمكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة عن "ليلة الإسراء والمعراج" تحدث الشيخ حسام الغول خواص عن رحلة الإسراء والمعراج والفرض الذى أعطاه الله للرسول صلى الله عليه وسلم، ونظم قصر الأقصر محاضرة بعنوان "صعوبات التعلم عند الأطفال" أوضحت بها كريمة التهامي مفهوم صعوبات التعلم والفرق بين المرونة والصلابة واحترام الرأي المخالف والتواصل مع الآخرين، ونفذت ورشة فنون تشكيلية بعنوان "رسم طبيعة صامتة" تنفيذ شيماء سعيد.

وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية للشاعر عبد النبي محمد عبد الكريم ألقى قصائد شعرية مربعات، وكذلك أقام قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد ألقى قصيدتي "ما بين قوسين، آمل"، بجانب ذلك أعد القصر مسابقة ثقافية ومعلومات عامة أدارته فاطمة ماهر، وأعد قصر ثقافة الطارف عرضا مسرحيا للعرائس بعنوان "حياة المصرى القديم" أداء سلوى جودة، بينما نفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة إعادة تدوير نفذتها أسماء أحمد، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري ورشة رسم حر نفذتها نجوي أبو الفضل محمد.