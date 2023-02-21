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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حصلت على الماجستير في الـ 80.. الجدة آمال تهزم السرطان وتستعد للدكتوراه

الجدة آمال إسماعيل
الجدة آمال إسماعيل

عرضت فضائية العربية تقريرًا يقدم تفاصيل حول قصة الجدة آمال والتي تعد مصدر للإلهام، حيث تحدت كافة الظروف لاستكمال تعليمها، فمن هي الجدة آمال؟

وسط فرحة مستحقة حصلت الجدة آمال إسماعيل على الماجستير في عامها الـ 80، وهي من مدينة المنصورة، حيث أحرزت  تقدير الامتياز من كلية الآداب؛ وذلك بعد عمر باعد بينها وبين أحلامها.

 

تغلبت على تحديات الحياة وأكملت مسيرتها التعليمية
 

وتزوجت الجدة آمال بعد مرحلة التعليم الابتدائي وانشغلت في تربية أطفالها، وفي عامها الـ 38 فكرت بالعودة إلى مقاعد الدراسة؛ لكن إصابتها بالسرطان وصراعها معه لسنوات أجلت تحقيق الحلم، وفي عامها الـ 70 التحقت بالمدرسة الثانوية متحدية أمراض الشيخوخة واستهجان المحيطين لخطوتها.

وبعد كل ذلك حضرت مع أحفادها لتناقش رسالة الماجستير عن “أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية للفئات العمرية المتقدمة”، أما الحلم فلم يتوقف بعد فهي تستعد لدراسة الدكتوراة.

الجدة آمال الماجستير كلية الاداب المنصورة آمال اسماعيل

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