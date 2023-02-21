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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تفتح النار وتحذر «دولا معينة» من تأجيج صراع أوكرانيا

الصين
الصين

قال وزير الخارجية الصيني، تشين جانج، اليوم الثلاثاء، إن الصين قلقة للغاية بشأن تصاعد الصراع في أوكرانيا وإمكانية خروج الوضع عن نطاق السيطرة.

وفي تصريحات بدا أنها موجهة إلى الولايات المتحدة، قال وزير الخارجية الصيني، في كلمة ألقاها في منتدى عقد في وزارة الخارجية: "نحث دولا معينة على التوقف فورًا عن تأجيج النار".

وأضاف أنه "يتعين عليها التوقف عن التهويل اليوم أوكرانيا وغدا تايوان".

وأكد: "إننا نقف بحزم ضد أي شكل من أشكال الهيمنة، وضد أي تدخل أجنبي في شئون الصين".

وامتنعت بكين، التي عقدت العام الماضي شراكة "بلا حدود" مع موسكو، عن إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا. 

وحذرت الولايات المتحدة من عواقب إذا قدمت الصين دعما عسكريا لروسيا، وهو ما تقول بكين إنها لا تفعله.

جاءت تصريحات تشين في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء الروسية تاس إن كبير الدبلوماسيين الصينيين وانج يي من المقرر أن يصل إلى موسكو يوم الثلاثاء، وقبل "خطاب السلام" الذي من المتوقع أن يلقيه الرئيس شي جين بينج يوم الجمعة، في ذكرى الحرب على أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قام، أمس الاثنين، بزيارة مفاجئة إلى كييف تعبيراً عن التضامن، ووعد بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار لأوكرانيا، وكشف النقاب عن عقوبات إضافية ضد النخب الروسية بالكامل هذا الأسبوع.

السؤال الصعب.. ما الدعم الذي تقدمه الصين لروسيا؟

أول تعليق من الصين على اتهام أمريكا بدعم روسيا بالأسلحة

وتسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير في أحد أعنف الصراعات الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية وأكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

وتعتبر الولايات المتحدة، الصين وروسيا أكبر خطرين يهددان أمنها.

ووقف شي إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقاوم الضغط الغربي لعزل موسكو، بينما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم السبت من أن الولايات المتحدة قلقة للغاية من أن الصين تفكر في تقديم "مساعدة مميتة" لروسيا.

كما حذر جوزيب بوريل، كبير مسئولي الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين من إرسال الصين أسلحة إلى روسيا ، قائلاً إنه سيكون "خطاً أحمر"، مردداً تصريحات لوزراء خارجية أوروبيين آخرين حضروا اجتماعا في بروكسل.

أي إمدادات أسلحة صينية لروسيا ستخاطر بتصعيد محتمل للحرب الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا والصين من جانب وأوكرانيا وحلف الناتو العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة من ناحية أخرى.

واتهمت بكين واشنطن مرارا بتصعيد الصراع بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وقال وانج، يوم الأحد، خلال اجتماع مع بلينكين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، إن الولايات المتحدة "يجب أن تروج لحل سياسي للأزمة، بدلا من صب الزيت على النار".

 

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