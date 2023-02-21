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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدء جلسة محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى

أرشيفية
أرشيفية

بدأت منذ قليل،  محكمة الطفل بالأميرية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بدهس نجل الإعلامية رضوى العوضى في حادث تصادم بالتجمع الأول.

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مراهق عمره 16 عامًا

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة،  إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث مروع نتج عنه إصابة أحد الأشخاص، بأحدالشوارع داخل كمبوند بمنطقة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة إصابة طفل في العقد الثاني من العمر، بعدما صدمته سيارة يقودها مراهق عمره 16 عامًا، وتم التحفظ على المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأجرىرجال المباحث التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم وقال المتهم إنه تحصل على مفتاح سيارة ملاكي خاصة بوالده وكان يسير بها بسرعة عالية،واصطدم بالمجني عليه، لتتولى جهات التحقيق التحقيقات في القضية.

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