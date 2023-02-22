بعد القبض على تشكيل عصابي.. الإعدام عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض علي 5 أشخاص لاتهامهم بترويج المواد المخدرة وتولت النيابة التحقيق.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(405,000 آلاف جنيه تقريباً)، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين .

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

نصَّت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.