الأهلي يتقدم على أسوان بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

أنهى النادي الأهلي الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف على فريق أسوان في المباراة التي تقام على ملعب أسوان، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاءت بداية المباراة قوية من جانب الأهلي ومبكرًا نجح الأهلي في هز الشباك عن طريق كهربا في الدقيقة 11 ولكن حكم اللقاء ألغى الهدف بداعي التسلل علي محمد مجدى أفشة الذي ارسل العرضية التي جاء منها هدف كهربا.

استمر الأهلي في ضغطه بحثًا عن التسجيل واستغل الفريق اللعب علي التسديدات من خارج منطقة الجزاء ولكن حارس أسوان كان في كامل يقظته وزاد عن مرمامه.

وفي الدقيقة 34 أبتسمت الكرة للأهلي ولكهربا تحديدًا بعد ان افتتح اهداف المارد الأحمر بعد عرضية متقنة من الشحات قابلها كهربا برأسية داخل الشباك.

اشتعلت المباراة في الرمق الأخير من الشوط خاصة ان الأهلي لم يهدا بعد الهدف وواصل البحث عن الهدف الثاني وهو ما تحقق بنجاح في الدقيقة 42 بعد تمريرة سحرية جديدة من الشحات من داخل الـ18 وصلت عند عبد القادر الذي سددها داخل الشباك.

بعد الهدف بدقيقة نظم أسوان هجمة جيدة وصلت عند عماد فتحي الذي مر من مدافعي الأهلي وسقط داخل منطقة الجزاء ليحصل علي ركلة جزاء سددها أحمد خالد ولكن الشناوى كان لها بالمرصاد وتصدي لها باقتدار.

وفي الدقيقة 47 اضاف أفشة الهدف الثالث بعد ان صنع الشحات له فرصة مميزة بتمريرة سحرية وصلت عند أفشة واطلقها تسديدة صاروخية لم تجد غير الشباك لتسكن بها لينهي الأهلي الشوط الأول بشكل ولا أروع متقدما بثلاثية نظيفة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمي.. وفي خط الدفاع : خالد عبدالفتاح ومحمود متولي ومحمد عبدالمنعم ومحمد أشرف.

وفي خط الوسط : أليو ديانج ومروان عطية وحسين الشحات وأفشة وأحمد عبدالقادر وفي الهجوم: كهربا.