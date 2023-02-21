قمة صينية روسية لتعزيز العلاقات الثنائية

ذكر موقع جلوبال تايمز الصيني، أن مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية الصينية وانج يي وصل إلى روسيا بعد ظهر اليوم في زيارة رسمية للبلاد.

ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين على الأسئلة المتعلقة بالزيارة، قائلا، إنها تلعب دورا إيجابيا في السلام العالمي.

وذكرت العديد من وسائل الإعلام الصينية، أن وانج يي قد يجتمع مع بوتين خلال زيارته لروسيا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن زيارة وانج لروسيا ستلعب دورا إيجابيا في السلام العالمي.

كما أضاف الناطق باسم الخارجية الصينية حول زيارة وانج يي لموسكو، أن الصين مستعدة لاغتنام هذه الزيارة كفرصة للعمل مع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية لمواصلة التقدم بثبات على طول الاتجاه وصون الحقوق والمصالح المشروعة لكلا الطرفين ولعب دور إيجابي في السلام العالمي".

وتأتي هذه الزيارة بعد اتهامات الولايات المتحدة لبكين بتوريد أسلحة وذخيرة "فتاكة" لروسيا، وهو ما نفته الصين بشدة. ومن ناحية أخرى، هدد الاتحاد الأوروبي بكين من تجاوز "الخط الأحمر" وإلا فإنها تعرض نفسها للعقوبات.