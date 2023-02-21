رئيس جامعة المنوفية يكلف عمداء الكليات بضوابط جديدة لتطوير الكتاب الإلكتروني



عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اللقاء الشهرى بعمداء الكليات "أون لاين" بحضور نائبا رئيس الجامعة الدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وذلك لمناقشة ودراسة الموضوعات التى تحتاج إلى دراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.

ووجه التهنئة لكل من: الدكتور نعيم فوزي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية التربية الرياضية، الدكتور أيمن حافظ بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه عميدا لكلية الزراعة، والتهنئة للفائزين بعضوية رابطة العاملين بجامعة المنوفية، متمنيا التوفيق للجميع لصالح الجامعة.

وقدم العمداء التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة فوزه بعضوية مجلس إدارة جمعية الجراحين المصرية في الانتخابات التي أجريت لاختيار مجلس إدارة الجمعية من بين ٢٤ متقدم.

وأعرب القاصد عن سعادته بإدراج جامعة المنوفية ضمن أفضل الجامعات المصرية في تصنيف الجامعات الإسباني ويبومتركس الذي يصدر في إسبانيا عن المجلس العالي للبحث العلمي حيث تم إدراج عدد ١٤ جامعة مصرية داخل التصنيف من بين أكثر من ١٠٠ جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، وهو تصنيف يعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الإلكترونية وفقا لعدة معايير هي "الحجم، الإشارة إلى الأبحاث، الأثر العام" ، موجها التهنئة لجميع أبناء الجامعة، ووجه بإنشاء وحدة التصنيفات الدولية التي تهدف إلى وضع جامعة المنوفية في مصاف الجامعات العالمية من خلال دراسة ومتابعة معايير تلك التصنيفات والعمل على استيفاء متطلباتها للارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعة، وكلف كل عميد بوضع تصور عن هذا الموضوع يشمل الاحتياجات والعقبات والحلول لرفع تصنيف الجامعة عالميا.

وناقش رئيس الجامعة الضوابط العامة للكتاب الإلكترونى ووجه بوضع ضوابط جديدة من شأنها تطوير الأطر العامة للكتاب الإلكترونى، وذلك تنفيذا للتوجهات الرئاسية وقرارات المجلس الأعلى للجامعات لتطوير منظومة التعليم العالى والتوجه نحو التعليم الإلكترونى المتطور.

وأكد رئيس الجامعة أن الكتاب الإلكتروني يجب أن يتضمن صيغ مختلفة من الوسائط المتعددة وأيضا الربط المباشر بالمعلومات على الشبكة العنكبوتية، ويضم فيديوهات وتجارب شرح عملية، وسهولة التصفح بين أجزاء الكتاب لتحقيق الاستفادة الكاملة.

ووجه رئيس الجامعة العمداء بمتابعة الإنتهاء من رفع جميع الكتب على المنصة الالكترونية، وتكليف أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ الضوابط العامة لهذا الأمر وعدم طباعة أى كتب ورقية أو مذكرات خارج الإطار العام لمنظومة الكتاب الإلكتروني، وفى حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.