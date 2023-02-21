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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنوفية .. فريق التدخل السريع ينقل مسنا من الشارع إلى دار رعاية

نقل مسن من الشارع
نقل مسن من الشارع الي دار رعاية في المنوفية

تدخل فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي لإنقاذ مسن يفترش الشارع بمركز شبين الكوم.

ووجه أمام فوزي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعي لإنقاذ مسن يبلغ من العمر ٧٠ عام بلا مأوى ، حيث توجه الفريق على الفور إلى منطقة الابلاغ وتبين وجود مسن ٧٠ عام ليس له مأوى ويفترش جانب الطريق بجوار مجمع قمامه بقريه الشريكيين مركز شبين الكوم.

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وقام الفريق بالتعامل مع حاله المسن وقام بأيداعه بمؤسسة كبار بلا مأوى بمدينة منوف

ووجه وكيل وزارة التضامن إدارة مؤسسة الرعاية بتقديم كافه اوجه الرعاية الاجتماعية والصحية ،
والكشف الطبى للمسن وعمل التحاليل الطبية لة.

المنوفية التضامن الاجتماعي مديرية التضامن الاجتماعي التدخل السريع مسن شبين الكوم

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