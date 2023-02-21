شعبة المحمول: انخفاض أسعار الهواتف 5% بقرار حكومي

من اليوم...

قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول فى الغرقة التجارية، إن الاعفاء على مستلزمات المحمول بنسبة 5% تم تنفيذها منذ عام، وتم التصديق عليها اليوم من مجلس النواب وأصبحت مستلزمات المحمول معفاة للجمهور.

وأكد طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامى سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، انخفاض سعر هواتف المحمول، موضحا أن سعر المحمول بقيمة 3000 جنيه، سوف يقل 150 جنيها بعد التخفيض 5%.

قطع غيار هواتف المحمول

وأكمل رئيس شعبة المحمول فى الغرقة التجارية، أن هناك بعض الصعوبات فى الحصول على قطع الغيار المستوردة، ولكن قطع الغيار المحلية متواجدة، لأن الاستيراد متوقف الآن.



وأوضح رئيس شعبة المحمول، أن قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم 2/15 يتضمن إعفاء كل مستلزمات المحمول، وانخفاض أسعار الهواتف بشكل عام.