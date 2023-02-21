عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من اليوم...

شعبة المحمول: انخفاض أسعار الهواتف 5% بقرار حكومي

هواتف المحمول
هواتف المحمول

قال محمد طلعت رئيس شعبة المحمول فى الغرقة التجارية، إن الاعفاء على مستلزمات المحمول بنسبة 5% تم تنفيذها منذ عام، وتم التصديق عليها اليوم من مجلس النواب وأصبحت مستلزمات المحمول معفاة للجمهور.

وأكد طلعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامى سيد على المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، انخفاض سعر هواتف المحمول، موضحا أن سعر المحمول بقيمة 3000 جنيه، سوف يقل 150 جنيها بعد التخفيض 5%.

قطع غيار هواتف المحمول

وأكمل رئيس شعبة المحمول فى الغرقة التجارية، أن هناك بعض الصعوبات فى الحصول على قطع الغيار المستوردة، ولكن قطع الغيار المحلية متواجدة، لأن الاستيراد متوقف الآن.


وأوضح رئيس شعبة المحمول، أن قرار مجلس الوزراء اعتبارا من يوم 2/15 يتضمن إعفاء كل مستلزمات المحمول، وانخفاض أسعار الهواتف بشكل عام.

المحمول الغرقة التجارية مجلس النواب مستلزمات المحمول محمد طلعت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار الكاف صدم الهلال السوداني.. مفاجأة بشأن مباراة الأهلي الأخيرة| فيديو

بنكا الأهلى ومصر يطرحان شهادات بعوائد أعلى من 25% ..اعرف المفاجأة

أسوأ 3 أيام طقس في مصر | ماذا سيحدث؟

بعد فتح باب استيرادها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

بسبب أوكرانيا.. إعلامي أمريكي يوبخ بايدن لتجاهله الكارثة الكيميائية في أوهايو

زلزال جديد يقترب.. عالمان هولندي وتركي يثيران الجدل بكارثة أخرى بهذه المناطق

ترشيحاتنا

على هامش زيارة رئيس أوزبكستان.. النائب أبو العينين يلتقي وزير السياحة الأوزبكي

كامل الوزير: الرئيس السيسي رفض زيادة أسعار تذاكر القطارات

طلبت شراء 100 مقاتلة حديثة.. هل تستعد إسرائيل لضرب منشآت إيران النووية؟

التموين تتعاقد على 50 ألف طن أرز أبيض مستورد

النقل تكشف حقيقة رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق

بسبب دعم الإرهاب.. إيران تفرض عقوبات على المؤسسات الأوروبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على قائمة جوائز الدورة التاسعة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

مأساة.. كلبان يقتلان رضيعة أسترالية أثناء نومها بجانب والديها

5 خفوا من الإيدز.. ضجة في العالم بعد هزيمة فيروس نقص المناعة

هاني الناظر يكشف عن عصير سحري لبشرة أكثر صحة وأصغر في العمر

فيديو

موعد انخفاض أسعار الأرز | تفاصيل

ليلة حمراء تقود زوبة إلى نهاية مفزعة.. تفاصيل.. فيديو جراف

انحسار مياه البحر عن شواطئ مصر وتوقع بحدوث تسونامي | اعرف الحقيقة

وظائف خالية للشباب.. الشروط وطريقة التقديم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

اﻟﻤﺰﻳﺪ