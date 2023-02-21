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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ،  اليوم الثلاثاء، الموقف التنفيذي بمجمع المصالح الحكومية المميكن شمال الخارجة، يرافقهما المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين، وشددّ المحافظ على سرعة إنهاء الأعمال بمبنى المول التجاري ومبنى الجهات الحكومية، ووجّه باستكمال أعمال السور الخارجي للمجمع، وإنهاء إجراءات ربط محطة الطاقة الشمسية بالمباني، وتمهيد الطرق الداخلية عقب انتهاء أعمال الصرف الصحي؛ تمهيدًا لتوصيل شبكات المياه وكابلات الكهرباء والاتصالات.

من ناحيةٍ أخرى تفقّد الزملوط أعمال الإنشاءات بتجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة، مُوجهًا بدفع معدلات التنفيذ لإنهاء النموذج وفق الخطة الزمنية المحددة. كما اطمأن على أعمال تطوير مدخل ميدان المطار، مُوجهًا بنقل أعمدة الإنارة لتوسعة الطريق المؤدي إليه، وعمل جدارية بالمدخل إضفاءً للمظهر الحضاري.

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وتابع المحافظ أعمال توصيل الصرف الصحي ورصف الطرق الداخلية بالمجمع ووجه بالعمل بالتوازي للإنتهاء من الأعمال في أقرب وقت، وبدء أعمال اللاند سكيب المحيطة بكافة المباني. كما تفقد وحدة التحكم والمراقبة الرئيسية لتأمين محيط المجمع من الداخل والخارج، وتابع خطة تطوير وتوسعة ميدان مدخل مطار الخارجة والطرق المؤدية إليه لاستيعاب الكثافة المرورية المستقبلية وإضفاء مظهر حضاري لواجهة المدينة.

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