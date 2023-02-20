لتطوير 50 حضانة.. بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير بالوادي الجديد

أكّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أنّه في إطار التنسيق والتعاون المُشترك، تم، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة؛ لتطوير 50 قاعة حضانة أطفال بمراكز المحافظة المختلفة، وذلك بمشاركة 17جمعية أهلية، في إطار تنفيذ البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأشار الأستاذ محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي إلى أن عملية التطوير تشمل التطوير الإنشائي واستيفاء اشتراطات الحماية المدنية، وكذلك توفير الأثاث المناسب والألعاب والمُعينات التعليمية للأطفال.

هذا وقد شهد توقيع البروتوكول الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وممثلي البرنامج القومي للطفولة، ومؤسسة مصر الخير، والجمعيات الأهلية. ويُذكر أنه سبق وأن قامت المؤسسة بتطوير 50 قاعة حضانة داخل مركزي الخارجة وباريس.