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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنطلق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس، غدًا يوم الخميس 2023/2/23 بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و اسرة من اجل مصر المركزية.

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دورات تدريبية لأعضاء التمريض بمستشفيات جامعة عين شمس

وأكدت الدكتورة شهيره سمير بالتقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

وأوضحت الدكتورة شيرويت الأحمدى أن الفعاليات ستتضمن طابور عرض أعلام و معرض للدول المشاركه ينظمه الطلاب الوافدين وعروض فنية للجاليات المختلفه بالأضافه الى مسابقات ثقافية. 
جديراً بالذكر إن عدد الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس اكثر من ١٠ ألاف طالب من ٨٤ جنسية مختلفه.
ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتورة غاده فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وكان قد نظم فريق التدريب المركزى للتمريض بمستشفيات جامعة عين شمس، دورة تدريبية لأعضاء هيئة التمريض تحت عنوان "التعامل مع العنف في المنشآت الصحية" و"برنامج تأهيلى للمعينين الجدد من أعضاء التمريض لتدريبهم على الرعاية التمريضية بالأماكن الحرجة". 

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات ، الدكتورة منال عبد السلام أمين ،مدير الإدارة المركزية للتمريض، فى إطار حرص مستشفيات جامعة عين شمس على التدريب المستمر لتنمية المهارات العملية لدى أعضاء هيئة التمريض .

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