رئيسة وزراء إيطاليا: سنقدم كل الدعم لأوكرانيا ضد العدوان الروسي.. فيديو

قالت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إن إيطاليا ستقدم كل الدعم لأوكرانيا ضد العدوان الروسي ولن تعود للوراء.

وأضافت رئيسة وزراء إيطاليا، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية" أن أوكرانيا فازت بكفاحها من أجل هويتها الوطنية والدفاع عن وطنها ضد الغزو الروسي.

وتابعت، أن العدوان الروسي على كييف لن يستمر وسنعمل على إيقافه بكل الطرق.

وأوضحت ميلوني أن لجنة العلاقات الخارجية الإيطالية، وافقت على الإجراءات القانونية في عملية الدفاع عن أوكرانيا وتقديم الدعم الكامل لإيقاف المذابح الروسية.

ولفتت إلى أن منح إيطاليا طائرات مقاتلة لأوكرانيا أمر غير مطروح للنقاش، ونعمل على تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.