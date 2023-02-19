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إلهام أبو الفتح
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علي الدين هلال: الحرب الروسية الأوكرانية أهم حدث دولي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي

علي الدين هلال
علي الدين هلال

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الحرب الروسية الأوكرانية أهم حدث دولي بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، مشيرًا إلى أن هناك عامًا مر على العملية العسكرية، وخلال الأسابيع الأولى كان حجم الانتصار الروسي قوي جدًا، وحجم السيطرة على الأراضي الأوكرانية كان كبيرًا للغاية، ولكن هذا الأراضي تقلصت للغاية.


وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الحرب الروسية شهدت سقوط الرهانات الاستراتيجية الكبرى، حيث راهنت موسكو على حسم الحرب في أسابيع قليلة، وخسرت الرهان، وراهنت روسيا على أن الرئيس الأوكراني سيهرب، وخسرت الرهان، وراهنت على أن الغرب لن يدخل في دعم شديد لأوكرانيا، وخسرت الرهان، وراهن الغرب على أن العقوبات الاقتصادية ستؤدي إلى انهيار الاتحاد  الروسي، فخسر الغرب الرهان، وراهن الغرب أيضًا بأن روسيا لن تستطيع إنتاج الذخائر والأسلحة التي تمكنها من الاستمرار في الحرب، وهذا لم يحدث . 


  ولفت إلى أن الحرب الروسية هي اول حرب لدولة نووية، مع  دولة كانت احدى المحافظات أو الجمهوريات المكونة للاتحاد السوفيتي، وخلال آخر 300 عام كانت كييف تحت الحكم الروسي، مشيرًا إلى أن كلاً من الروس والأوكران أرثوذكس، وينتمون إلى جنس واحد، والعلاقات بين الشعبين مترابطة. 


وأشار إلى أن الحرب بين روسيا والغرب هي حرب استنزاف للقدرات الروسية، والقدرات الأوروبية، ولكن العبء على موسكو أكبر، لأن روسيا دولة واحدة تواجه اوروبا والولايات المتحدة الامريكية وكندا وكافة دول الناتو.

كندا نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي الاتحاد السوفيتي روسيا الناتو

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