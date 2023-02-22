تسلا تهدف لاستثمار 3 مليارات دولار في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

يقال إن تسلا تفكر في شراء شركة برازيلية لتعدين الليثيوم من شأنها أن تساعد جهودها في إنتاج البطاريات وتزويدها بالمكون الرئيسي لمنشأة تصنيع بطاريات الليثيوم التي لم يتم بناؤها بعد بالقرب من كوربوس كريستي في ولاية تكساس.

يأتي التقرير عبر بلومبرج، التي نقلت عن أشخاص على دراية بالأمر قولهم إن تسلا تجري محادثات أولية مع A10 Investimentos، وهو صندوق برازيلي للأسهم الخاصة يمتلك 46٪ من شركة Sigma Lithium Corp.

تسلا تهدف لاستثمار 3 مليار دولار في انتاج بطاريات السيارات الكهربائية

يقول المصدر إن المداولات قد لا تؤدي إلى صفقة ، حيث تضاعفت قيمة المنجم ثلاث مرات في الأشهر الـ 12 الماضية بفضل الطلب الهائل على الليثيوم من صناعة السيارات الكهربائية ، فضلاً عن التوقعات العالية من المالكين من حيث السعر، وحاليًا تقدر قيمة أسهم الشركة المدرجة في تورنتو بـ 3.1 مليار دولار.

علاوة على ذلك، لم تعلق تسلا ولا إيلون ماسك على هذه المعلومات، في حين رفض ممثل سيجما التعليق على "الشائعات".

تعمل شركة التعدين حاليًا على تطوير رواسب كبيرة من صخور الليثيوم تُعرف باسم Grota do Cirilo في البرازيل، وقالت في ديسمبر الماضي إنها تفكر في مضاعفة إنتاج الليثيوم بثلاثة أضعاف في الموقع المذكور أعلاه في عام 2024 بعد أن تم الكشف عن أن الاحتياطيات المعدنية أعلى بنسبة 63٪ مما كان متوقعًا.

في الماضي، قدمت تسلا وإيلون ماسك ادعاءات حول الدخول في أعمال التعدين عن طريق شراء مطالبات الليثيوم في نيفادا ومن خلال تسجيل براءة اختراع لطريقة لاستخراج الليثيوم من الخام بمساعدة ملح الطعام ، ولكن لم يحدث شيء على أرض الواقع.

ستبني تسلا معمل لتكرير الليثيوم خارج Corpus Christi، تكساس ، حيث ستقوم بمعالجة الليثيوم الذي يأتي من موردي الشركة قبل أن يشق طريقه إلى خطوط تجميع البطاريات.

من خلال شراء شركة تعدين، سيكون لدى تسلا وصول مباشر إلى مواردها، بدون وسطاء ، مما قد يقلل من تكلفة إنتاج السيارات التي تصنعها، والأهم من ذلك أنها ستجهز العلامة التجارية الأمريكية للسيارات الكهربائية لأزمة الليثيوم التي تلوح في الأفق والتي ستضرب أصعب شركات صناعة السيارات غير المستعدة.