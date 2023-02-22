الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة «حمير» وذبحها بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول خبر عبر موقع "فيس بوك" متضمناً واقعة سرقة عدد من الدواب وذبحها بالشرقية.. وضبط مرتكبي الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان (سرقة وذبح عدد من الدواب "حمير" من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، يقيمون بمحافظة الشرقية.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بسرقة (6) من الدواب "حمير" من إحدى الأراضي الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسلخها لبيع جلودها للأغراض الصناعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.