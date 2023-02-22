نائب محافظ القاهرة: نتابع نقل أسر عزبة أبوقرن ولجنة فورية لبحث التظلمات

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة عدد من الملكيات الخاصة الى جانب متابعة تعويض ماليكها، ضمن خطة الدولة بإزالة منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بأسرع وقت، وتعويض الأسر المستحقة، حيث تبذل المنطقة الجنوبية جهود مكثفة بمشاركة مجموعة عمل كخلية نحل للانتهاء من كافة الاعمال طبقا للخطة المعدة تنفيذا لتعليمات محافظ القاهرة.

وجهت نائب محافظ القاهرة بضرورة التعاون مع المواطنين وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات والاستجابة لكافة طلباتهم من خلال تشكيل لجنة فورية لبحث كافة التظلمات، مؤكدة تواجدها اليومي بموقع الازالة لتتواصل مع المواطنين لاستقبال استفساراتهم والوقوف على اخر مستجدات اعمال الازالة ومتابعة القائمين عليها وتحفيزهم على المضي بخطوات سريعة لإنهاء الأعمال.

وأكدت نائب المحافظ أن أعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن باشتراك كافة الجهات الأمنية والأجهزة المعنية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة وبحضور اللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والقيادات الشرطية، أسفرت عن هدم كلي لـ ( ٣ ) أنشطة تجارية ملكية خاصة وإخلاء ( ٣ ) عقارات ملكية خاصة وهدمهم جزئيا بإجمالي ( ٢٣ ) أسرة وتعويضهم ماليا من إجمالي ( ١٤٠) أسره في ( ٢٢ ) عقار ملكية خاصة و( 5 ) عقارات أملاك دولة، وجاري استكمال الاعمال على قدم وساق لحين الانتهاء من كافة الأعمال.

جدير بالذكر أن منطقة عزبة أبو قرن بنطاق حي مصر القديمة والتي كانت واحدة من اكثر المناطق التي عانت من العشوائية حيث عاني سكانها لسنوات طويلة بمنازل تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث أبت الدولة المصرية أن يعيش أبناؤها تلك الحياة المظلمة الغير آدمية التي لا تتسق مع تاريخ تلك المنطقة العظيمة ، فصدرت توجيهات مشددة من القيادة السياسية بنقل أكثر من 4700 أسرة إلى مدينة معا لتطوير العشوائيات في مساكن كاملة التجهيز والتأثيث وتعويض عدد من الملكيات الخاصة لتنتهي إلى الأبد صفحة عزبة أبو قرن، وتبدأ صفحة جديدة.

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