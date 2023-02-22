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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة تفتتح مكاتب تشغيل جديدة بالأقصر

صدى البلد


تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بشأن افتتاح مكتب تشغيل القرنة ومكتب تشغيل الزينية لتقديم خدمات للجمهور، بعد تجهيزهم بكافة الأجهزة المطلوبة لتقديم خدمات التشغيل المميكنة  المطلوبة من الجمهور .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالعمل على تقديم افضل الخدمات الممكنة للمواطنين بشكل لائق والتحول الرقمى لكل انشطة المديريات فى إطار خطة الوزارة نحو التحول الرقمى وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة . 


وأشار هشام محمد عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر فى تقريره ، إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة  6 مكاتب من اصل 7 مكاتب للتشغيل ، كما أنه سيتم ميكنة المكتب الأخير لخدمة الشباب المتردد على مكاتب التشغيل بصورة تعكس مدى اهتمام الوزارة بتطبيق رؤية مصر ٢٠ ٣٠ وذلك لمواكبة التحول الرقمى و بناء مصر الرقمية  ورفع جودة الخدمات وكفاءتها لتوفير الدعم لعملية صناعة القرار وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقديم الخدمات إلكترونياً .
 

وأضاف مدير المديرية، أن المديرية حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين فى إطار التحول الرقمى الذى تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقه من خلال ربط الأنظمة الرقمية الحكومية وتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال عن طريق الحكومة الإلكترونية .

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القوى العاملة

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