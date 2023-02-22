محافظ الشرقية يشدد على إزالة الإشغالات وتكثيف حملات النظافة والتجميل

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود اليومية وحملات النظافة والتجميل بمدخل المدن لإعادة الوجه الجمالي والحضاري والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

وشدد على رفع الإشغالات المخالفه وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتقديم الحلول العاجلة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

و حفاظا على بيئة صحية وآمنة خالية من الأمراض والأوبئة قامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بالمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة ورفع المخلفات إلى محطات التجميع ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية وعمل صيانة لمعدات الحملة.

وتم جمع القمامة من جميع مربعات المدينة بواسطة عمال تحسين البيئة ونقلها إلى المحطة المجمعة حفاظاً على البيئة من التلوث ولإظهار المظهر الجمالي لمداخل المركز وقامت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالشوبك برفع مخلفات القمامه والمخلفات والتراكمات بالطريق العام الزقازيق - ابوحماد من الاتجاهين، وكذلك المرور على سير العمل بالكوبري العلوي أعلى مزلقان عزبه العزازي - الشبانات لربط طريق الشبانات البحر بطريق أبوحماد / الزقازيق وذلك من أجل تيسير حركة تنقلات المواطنين وفى الوحدات المحلية ( بنى عامر, بهنباى , شيبه , الزنكلون ).

تم رفع تراكمات القمامه والأتربة من جانبى الطريق والعمل على توسعته لأجل تيسير حركة المواطن والسيارات واحياء المنظر الجمالى، وكذلك المرور على المنشآت التعليمية وإزالة كافة الإشغالات الموجودة بمحيطها، كما تم شن حمله نظافة بطريق الزراعه – التجنيد حيث تم رفع تراكمات القمامة وتفريغ الصناديق وذلك بجهود رجال تحسين البيئة ومعدات الحملة الميكانيكية .

كما قامت الاجهزة التنفيذية بإزاله ورفع الإشغالات بشارع طريق الزرقية ، كما تم إزالة المخلفات من ترعة الشيخ منصور وتسوية الطريق وتمهيده، واخماد الإشتعال الذاتى للقمامة بالنقطة الوسيطة بالغار وبالوحده المحليه بأم الزين تم تسوية مدخل قريه أم الزين وكذلك ري الأشجار على الطريق السريع الزقازيق - ميت غمر ولإعادة النظام والإنضباط إلى الشارع وتيسير الحركة المرورية.

وقامت الوحدة المحلية بالزهراء بإزالة الإشغالات ورفع الإعلانات غير المرخصة.

وكذلك قامت رئاسة مركز ديرب نجم بأعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات وتجمعات القمامة بالإضافة لتجميل وتطوير المظهر الحضاري للشوارع والميادين العامة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة ونفذت رئاسة حي أول الزقازيق حملة لرفع الاشغالات بشارع النقراشى ومزلقان الحسينية والزام الباعه بالإفتراش فى الأماكن المسموح لهم بها لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بحملة لرفع الاشغالات من شارع المحافظة و تم رفع إشغالات بائعي الخضار والفاكهة بشارع عبدالعزيز علي ومراجعة تراخيص اعلانات المحال التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مدينة صان الحجر باستمرار أعمال النظافة والتطهير وصيانه أعمدة الإنارة بالمنطقة الاثرية ونقل ١٤ طن من خلال منظومه الجمع المنزلى والشوارع ورفع الناتج من سويقات الخضار اليومية والشوارع الترابية ورفع الاشغالات من الطرق ورش الشوارع بالمياه من خلال سيارات الحمله الميكانيكيه.

وفى سياق أخر قام قسم الكهرباء وترشيد الطاقة بمواصله بصيانة اعمدة الانارة واصلاح كشافات الانارة وازاله النزلات من على الأعمدة واستبدالها بخلايا كهروضوئية بعدد ٦ كشافات وتغيير الأسلاك المتهالكه لتحسين الرؤية البصرية بالطريق العام.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بمتابعة والإشراف على اعمال النظافة بالمدينة واشتملت الأعمال على نظافة المناطق بالورديات الثلاثة ( المنشية - أنقيزة - منيه المكرم - الساحة الشعبية - كفرالبلاسى - احمد حلمى) والتى تتضمن عدد كبير من الشوارع بالمدينة، وقص وتهذيب الأشجار ونظافة ورى الأشجار بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية ، كما قامت رئاسة المركز بمتابعه الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة ورصف عدد من الشوارع بمدينة فاقوس ومنها الديدامونية وعبد المنعم رياض وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بحمله نظافة لخلق بيئة صحية و رفع القمامة ونقلها من النقطة الوسيطة الثابتة إلى المقالب العمومية حرصاً على صحة وسلامة الجميع.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بردم حفر لصب لبشة خرسانية بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق على مساحة 18سهم، وبالوحدة المحلية بقصاصين الشرق تم إزالة سور بناحية الصالحية الجديدة التابعة علي مساحة 150 متر، وبالصالحية الجديدة تم إزالة سور بناحية علي مساحة 50 متر طولي وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بحملة إزاله مكبرة لعدد (١٢) حاله تعدي بالوحدة المحلية كفر ايوب بالبر الشرقي بالوحدة المحلية بكفر ايوب سليمان وهما عباره عن أسوار بالدبش الابيض بطول ٢٠ متر تقريباً ، وحالة تعدي أخرى عبارة عن عشره حالات عباره عن عشش وغرف وسدد بالبلاستيك على مساحة فدان و١١ سهم بعزبه أبو شوشه التابعة للوحدة المحلية بكفر ايوب سليمان وتمت الازاله الفوريه للجميع و اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر العزازي بإزالة سور لمبني بالدبش علي مساحة ١٠٠م بمنشية النور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وقامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بمتابعة والإشراف على أعمال النظافة ورفع التراكمات ومتابعة الحملة الميكانيكية بالمدينة واشتملت الأعمال على نظافة المدارس - احمد عرابى - ش.الجمهورية - ش الحاجة امنة - الساحة الشعبية - كفر ابوراشد - االعساكرة) ،والتى تتضمن عدد كبير من الشوارع بنطاق المدينة.

وقامت رئاسة مركز أولاد صقر برفع الأتربة والسفوحة من على جانبى طريق مدخل المدينة اولاد صقر - كفر صقر و شارع البحر، كما اشتملت الأعمال على الشوارع ( شارع البحر - السكة الحديد) واشتملت الاعمال أيضا على رفع تجمعات القمامة من امام ( البنك الزراعى - نادى سبورت – مجمع المدارس - شارع المعهد - حى الفقهاء – حى المستشفى – حى الصهاريج – حى الميزانية).