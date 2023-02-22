بتكلفة 17 مليون جنيه.. محمود المتيني يفتتح وحدات جديدة للرعاية المركزة بأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس لخدمة 2400 مريض سنويًا

رئيس جامعة عين شمس:

-افتتاح المدينة الطبية المتكاملة في عام 2024

-دور المسشفيات الجامعية كبير في خدمة المواطنين و التعليم و التدريب والبحث العلمي

المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بعين شمس: الإضافة والتطوير بهدف تقديم خدمة طبية متميزة للمواطن

مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب: توفير أعلي معايير الجودة والخدمة يأتي في مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة

مؤسسة صحتنا: هناك مرحلة تانية من التطوير للمستشفي بتكلفة 24 مليون جنيه



افتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عدداً من التطويرات بكلية الطب والمستشفيات الجامعية، رافقه خلالها الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

وتم إجراء جولة داخل كلية الطب شملت قاعة الدراسات العليا الجديدة معمل الكمبيوتر، إضافة إلى تفقد أعمال التجديد و التطوير التي شملت المبنى وحدة الخدمات الإلكترونية.

وتشمل الافتتاحات قاعة الدراسات العليا الجديدة معمل الكمبيوتر ، ومجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة.

وافتتح أيضا الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، اكاديمية القلب، بمستشفي جامعة عين شمس، بالتعاون مع مؤسسة صحتنا، وحدة رعاية القلب بعد تطويرها، وذلك بحضور الدكتور محمد الغنام مدير عام مستشفى امراض وجراحات القلب والأوعيه الدمويه، وعمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، وعدد من المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.

تأتي الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار المشروع العملاق "مدينة عين شمس الطبية" وتهدف إلى توفير خدمة طبية مميزة وفق المعايير العالمية لكافة المرضى القادرين وغير القادرين و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على قوائم الانتظار.

وقال الدكتور محمد المتيني، خلال إزاحته الستار عن عدد من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعي: “نكمل المنظومة المتكاملة الطبية لجامعة عين شمس، وتسعى جامعة عين شمس إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع، لأنها قدوة المستشفيات الجامعية على مستوى العالم”.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن دور المسشفيات الجامعية كبير في خدمة المواطنين والتعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يخدم المواطن المصري ويطور المنظومة الصحية بالمجتمع.

وأضاف المتيني أن هناك اهتماما خلال هذه الفترة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى، ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى ليضم جميع التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

وأوضح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، أن المستشفيات الجامعية تسعي دائما إلى تقديم برامج تدريبية مدمجة للأطباء وخدمات علاجية متخصصة للمرضى من مختلف الدول.

وقال رئيس جامعة عين شمس: لا يصح ان يطلق مصطلح المدينة الطبية المتكاملة إلا على المستشفيات الجامعية لانها تحتوي علي خدمات ورعاية مختلفة تماما عن باقي المستشفيات، مشيرًا إلي أن افتتاح المدينة الطبية سيكون بحاول عام 2024.

وأضاف المتيني أن التوسعات الجديدة ستساهم زيادة القدرة الاستيعابية لأكاديمية القلب، التي تستقبل سنويا نحو ما يقرب من: 17000 حالة بالعيادات الخارجية ،2500 عملية قسطرة قلبية، 1200 عملية جراحة قلب كبار،600 عملية جراحة قلب أطفال، 400 عملية جراحة صدر،200 عملية منظار صدر،100 عملية قسطرة مخية، ليصل جمالي عدد المرضى المستفيدين سنويًا 22000 حالة.

وخلال جولته التفقدية أشاد رئيس جامعة عين شمس، بالدور المحوري للمستشفيات الجامعية في النهوض بالمنظومة الصحية فى مصر، مشيرًا إلى ارتباط هذا الدور بنجاحها في رفع المستوى التعليمي والطبي وخدمة المجتمع وكفاءة المخرجات البحثية، بما يجعل منها منظومة أكاديمية وبحثية وخدمية طبية متكاملة.

ومن جهته، أعرب الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، خلال كلمته عن سعادته بالعديد من الافتتاحات من قاعة الدراسات العليا الجديدة معمل الكمبيوتر ، بكلية الطب وعددا من الافتتاحات بمجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الجناح الاقتصادي بمستشفي الدمرداش ، لافتا إلى أن هذا المشروع كان حلم وانجاز نسعي اليه منذ فترة ماضية.

وأشار المدير التنفيذي للمستشفيات، إلى كفاءة الكوادر البشرية وما تملكه من مهارة وتدريب، الأمر الذي جعل من طب عين شمس من بين أفضل 400 كلية طب على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور طارق يوسف، أن هدفنا تقديم خدمة طبية بشكل مثالي، بالإضافة إلى خدمة أكبر عدد من المرضى، فضلاً على نجاح مستشفيات عين شمس الجامعية في تقليص قوائم الانتظار بشكل كبير.

وأوضح المدير التنفيذي للمستشفيات، أن الإضافة والتطوير تهدف لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن المصري في التخصصات العلمية.

وأشاد عمرو شاكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، خلال كلمته أثناء حفل الافتتاح، بالتوسعات الجديدة بأكاديمية القلب، قائلا إن هذا المشروع يأتي في إطار التعاون القائم بين المؤسسة ومستشفيات جامعة عين شمس والذي بدأ في عام ٢٠١٨ ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، والتي سبق أن أسفرت عن توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية، من الأجهزة الطبية، بتكلفة تصل الي ٥٣ مليون جنيه، وبطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرين سرير رعاية مركزة بكل التجهيزات الطبية اللازمة، والتي تنفرد مصر بحصولها على الاعتماد الألماني.

وأضاف شاكر أن مؤسسة صحتنا تضع معايير محددة لاختيار المستشفيات التي تساهم في تطويرها، حتي تضمن الاستدامة لهذه المشروعات الهامة، مشيرا إلى أن المؤسسة قد ساهمت بأكثر من ١٠٦ مليون جنيه، لدعم المستشفيات الجامعية في مصر، وذلك من مجموع ١٦٣ مليون جنيه، وهو حجم اسهامات مؤسسة صحتنا، بالتعاون مع شركائها من مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني منذ نشأة المؤسسة حتي الأن،. مشيرا الي أن عدد المرضي المستفيدين من هذه الخدمات حوالي٨١٤ ألف مريض، وتستهدف المؤسسة زيادة هذا الرقم إلى مليون بحلول عام 2025.

وأعلن أن هناك مرحلة تانية من التطوير للمستشفي تستهدف المؤسسة تنفيذها بتكلفة تصل إلي 24 مليون جنيه سيتم الإعلان عنها خلال شهرين.

أكد الدكتور محمد الغنام، مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب، خلال كلمته أثناء حفل الافتتاح، أن العمل على توفير أعلي معايير الجودة والخدمة يأتي في مقدمة أولويات مستشفيات الجامعة وتسعي لتنفيذه من خلال الإمكانيات المتاحة لدينا من موارد وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تستهدف قطاع الصحة، بما يعود بالنفع علي المواطن المستفيد النهائي من الخدمة.

وأوضح مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب، أن أكاديمية القلب تعمل علي تقديم خدماتها لعلاج المرضي الغير قادرين، ويشرف علي علاجهم نخبة من خيرة الأطباء والاستشاريين المتخصصين في أمراض وجراحات القلب والصدر، مشيرا الي أن أكاديمية القلب تعد أول مستشفى جامع يحصل على الاعتماد والتسجيل بالهيئة العليا للاعتماد والرعاية الصحية GAHAR والذى يتيح للمستشفى تقديم خدماتها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتضم التوسعات الجديدة باكاديمية القلب وحدتين رعاية مركزة اضافة إلى قسم استقبال داخلي، استغرق تنفيذ المشروع 9 أشهر، بتكلفة تصل إلى 17 مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لاكاديمية القلب من ١٢٠٠ إلى ٢٤٠٠ سرير.

وتتيح اكاديمية القلب خدماتها بالمجان لمرضي القلب في مصر حيث يعد مرض القلب هو السبب الاول لنسبة الوفيات في مصر.

وتأتي الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار المشروع العملاق "مدينة عين شمس الطبية" وتهدف إلى توفير خدمة طبية مميزة وفق المعايير العالمية لكافة المرضى القادرين وغير القادرين و التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على قوائم الانتظار.