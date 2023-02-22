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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور على أزمة قيد اللاعبين بالزمالك

مرتضي منصور
مرتضي منصور

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على انتهاء أزمة قيد اللاعبين وفقا لقرار لجنة التظلمات. 

وقال مرتضى منصور، على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “بعد قليل، سيتم إذاعة حديث المستشار مرتضى منصور من داخل اتحاد الكرة”.

وأبلغت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإتمام إجراءات قيد اللاعبين الجدد الذين تعاقد معاهم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية .

ويحصل لاعبو الزمالك على الكارنيهات الخاصة بلاعبيه الجدد بمجرد سداد رسوم القيد ليصبح من حقه إشراك اللاعبين في المباريات.

وزف المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، بشرى سارة لجماهير الزمالك بتاريخ 20 فبراير بشأن أزمة قيد اللاعبين.

وكتب مرتضى منصور، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تجتمع منذ حوالي نصف ساعة لجنة التظلمات برئاسة معالي المستشار عادل بك الشوربجي، النائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى السابق”.

وأضاف: “وفي انتظار صدور القرار الخاص بقيد لاعبي الزمالك اليوم”.

ويستعد الزمالك لمباراة الترجي الرياضي التونسي، عقب مواجهة المريخ في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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