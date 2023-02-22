الزمالك يتسلم كارنيهات اللاعبين الجدد.. والثلاثي جاهز لدوري أبطال أفريقيا

نجح نادي الزمالك في قيد صفقاته الجديدة رسميا، والتي تعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وسيشاركون معه بشكل قانوني بداية من المباريات المقبلة.

وتعاقد الزمالك مع الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، في الميركاتو الشتوي الماضي.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك، إن الأبيض تسلم كارنيهات الثلاثي، وسيتواجدون في قائمة الفريق الأفريقية للمشاركة أمام الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا المباراة المقبلة.

وتمكن الزمالك من قيد الثلاثي أخيرا، بعد توصية من لجنة التظلمات بأحقية النادي في قيدهم خلال الفترة الحالية، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بين نادي الزمالك واتحاد الكرة، بعد دفع رسوم القيد المفروضة على نادي الزمالك، والتي تقدر بـ 2 مليون و800 ألف جنيه.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.