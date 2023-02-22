بشرى لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

تأكد غياب أحد لاعبي الترجي، عن الفريق التونسي، في مباراته المرتقبة أمام الزمالك، في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد نبيل معلول، المدير الفني للفريق التونسي، أن لاعب الفريق، معتز زدام، سيغيب عن مباراة الفريق أمام الزمالك، بسبب الإصابة.

وذكر معلول أن زدام تعرض للإصابة بالتواء في الكاحل، ليتغيب عن مباراة الزمالك.

وكان الزمالك قد جمع نقطة وحيدة من خسارته أمام شباب بلوزداد، والتعادل مع المريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا.