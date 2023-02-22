هدايا الحكومة للصحفيين.. 600 جنيه زيادة البدل و25 مليون دعما للمعاشات

تتواصل الاستعدادات لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مطلع مارس المقبل، وإجراء انتخابات التجديد النصفي على منصب النقيب العام، ونصف أعضاء المجلس.

انتخابات التجديد النصفي للصحفيين

وأعلن الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير الأخبار، المرشح على منصب نقيب الصحفيين، عدد من الأخبار السارة لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، كان من بينها أنه حصل على موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بشكل غير مسبوق بمبلغ 600 جنيه.

وكتب ميري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا إنه "تمكن من الحصول على موافقة الحكومة على تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه إضافية دعما للمعاش والعلاج، وهو ما يعني زيادة المعاش لرواد المهنة مع زيادة البدل، كما سيستفيد الزملاء العاملون بالمؤسسات الصحفية من نفس نسبة الزيادة".

وأكد المرشح على منصب نقيب الصحفيين، أن "موافقة الحكومة على دعم الجماعة الصحفية يؤكد تقدير الدولة واعتزازها بالصحافة والصحفيين".

ووجه الكاتب الصحفي خالد ميري الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته وتجاوبه السريع لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للصحفيين، إلى جانب استجابته لزيادة قيمة البدل الصحفي.

وأعلن ميري عن تواصله خلال الفترة الماضية مع الحكومة، وتفاوضه الجاد حول حزمة من الخدمات التي سيتم تقديمها للصحفيين.

وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقي طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة الإثنين 20 فبراير 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، معلنة عن الكشوف النهائية للمرشحين.

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفحص طلبات التنازل والطعون، معلنة أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم (11) مرشحًا، وعضوية المجلس وعددهم (40 ) مرشحا وفقا للترتيب الأبجدي على النحو التالي:

الكشوف النهائية بأسماء المرشحين

وتضم القائمة النهائية لأسماء المرشحين على منصب نقيب الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، الأسماء التالية: