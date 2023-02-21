هدية الحكومة للصحفيين.. خالد ميري: زيادة البدل وحزمة خدمات متكاملة خلال أيام

ينتظر أعضاء الجمعية العمومية هدية الحكومة حول زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا خلال الأيام المقبلة .

وقال الكاتب الصحفي خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي المقرر لها ٣ مارس ٢٠٢٣ .

ونشر الصحفي خالد ميري المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، على صفحته الخاصة على الفيس بوم أن هناك أخبارا سارة للجماعة الصحفية.. مضيفا أن الإعلان خلال أيام عن زيادة البدل وحزمة خدمات متكاملة.

خالد ميري: أخبار سارة للجماعة الصحفية.. الإعلان خلال أيام عن زيادة البدل وحزمة خدمات متكاملة



وجه الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار والمرشح على مقعد نقيب الصحفيين، الشكر إلى د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاستجابته وتجاوبه السريع لتقديم حزمة من الخدمات المتكاملة للصحفيين، إلى جانب استجابته لزيادة قيمة البدل الصحفي.

وأعلن ميري عن تواصله خلال الفترة الماضية مع الحكومة، وتفاوضه الجاد حول حزمة من الخدمات التي سيتم تقديمها للصحفيين وكذلك زيادة البدل، مضيفًا أن المفاوضات حاليًا في مراحلها الأخيرة، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وأوضح المرشح على منصب نقيب الصحفيين ،أنه كان هناك تجاوبًا كبيرًا من جانب الحكومة لتقديم الخدمات للصحفيين، كما عهدناها دائمًا .

وكانت قد أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين باب تلقى طلبات التنازل والطعون ضد المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين ومقاعد التجديد النصفي لعضوية مجلس النقابة ظهرً امس وأعلنت الكشوف النهائية للمرشحين

وقامت اللجنة المشرفة على الانتخابات بفحص طلبات التنازل والطعون وأعلنت أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم (11) مرشحًا، وعضوية المجلس وعددهم (40 ) مرشحا وفقًا للترتيب الأبجدي على النحو التالى:

كشوف بأسماء المرشحين النهائية لانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين مارس 2023

أولا: المرشحين على منصب نقيب الصحفيين :-

م -الاسم -الجريدة - الاسم الصحفى

1- السيد محمد ابراهيم الاسكندرانى الجمهورية سيد الاسكندرانى

2- ايمن على محمد عبد العزيز الأهرام ايمن عبد العزيز

3- خالد طه ميري عبد الرحمن أخبار اليوم خالد ميري

4- خالد محمد زكي البلشي صحفي حر خالد البلشي

5- سيد عبد المالك سيد عمار النور سيد عبد الملك

6- طلعت هاشم محمد فرج مصر الفتاه طلعت هاشم

7- عبده محمد مغربى عبد الله الأنباء الدولية عبده مغربى

8- محسن محمد هاشم محمد الجيل محسن هاشم

9- محمد مغربى أحمد على الشعب محمد مغربى أحمد

10- نعيمه محمد راشد عبد الله الجمهورية نورا راشد

11- ياسر مصطفى اسماعيل محمد الأمه ياسر مصطفى اسماعيل

ثانيا: المرشحين على مقاعد عضوية مجلس النقابة :-

م- الاسم - الجريدة- الاسم الصحفى

1- ابو السعود محمد محمود عثمان صحفى حر ابو السعود محمد

2- احمد خليفه دياب عبد الحليم أخبار اليوم احمد دياب

3- احمد علوي السيد عباس اليوم احمد علوى

4- احمد محمد صبري عبدالحميد الديار احمد صبري

5- اسماء محمد حسنين صبره الفجر اسماء حسنين

6- اسماء مصطفى محمد عبدالعال صحفي حر اسماء مصطفى

7- المعتز بالله ابراهيم عبد العزيز الشناوي الجمهورية معتز الشناوي

8- تامر محمد عادل محمد البوابه نيوز تامر أفندي

9- جمال أحمد أحمد عبدالرحيم الجمهوريه جمال عبد الرحيم

10- حسام الدين راضى محمد راضى صحفي حر حسام راضي

11- حسام عبد المنجي جلال محمد السويفي الفجر حسام السويفي

12- حماد سعيد معتمد صالح الرمحي الدستور حماد الرمحي

13- ريمون فرنسيس صادق متى صحفي حر ريمون فرنسيس

14- سامي محمد كبارى عبد الراضي الوطن سامي عبد الراضي

15- سعاد السيد حسنين سلام مجلة أكتوبر سعاد سلام

16- سميه محمود محمد حسن العجوز وكالة أنباء الشرق الأوسط سميه العجوز

17- صبحى محمد محمد أحمد شادى شباب مصر صبحي محمد شادي

18- عبد الرءوف عبد المنعم عبد الرءوف خليفه الأهرام عبد الرءوف خليفة

19- عبد الهادى فتحى عبد الهادى عبد الرازق العالم اليوم عبد الهادى فتحى

20- عمرو منصور إسماعيل بدر الدستور عمرو بدر

21- عوني سيد علي نافع الدستور عوني نافع

22- عيسى جاد الكريم عيسى مراد روزاليوسف عيسى جاد الكريم

23- فاطمه على حسن على الحاج الغد فاطمه الحاج

24- قطب عباس الضوي أحمد الغد قطب الضوي

25- محمد أحمد عبد العال احمد الكرامة محمد الجارحي

26- محمد السيد عبد العزيز الشاذلى اليوم السابع محمد السيد

27- محمد السيد موسى سليمان ضبعان صحفي حر محمد الضبعان

28- محمد رضا مرزوق عباس الموجز محمد فرعون

29- محمد شبانة عبد العزيز بدوى الأهرام محمد شبانة

30- محمد عبد اللطيف محمد عبد الجليل الباسل الأهرام محمد عبد اللطيف الباسل

31- محمد كمال حسن علي السيد أخبار اليوم محمد كمال

32- محمد ممدوح محمد عبد النور على حرحش الجمهورية محمد حرحش

33- محمد يحيى محمد يوسف أخبار اليوم محمد يحيى يوسف

34- محمود كامل محمود بركات أخبار اليوم محمود كامل

35- محمود كمال حسين زيدان الأهرام محمود زيدان

36- مساعد احمد علي عبد الرحيم صحفي حر مساعد الليثي

37- ممدوح سيد صغير احمد أخبار اليوم ممدوح الصغير

38- هشام محمد محمد يونس الأهرام هشام يونس

39- هيثم فوزي حامد رخا الأهرام هيثم فوزي رخا

40- وفاء محمد بكرى موسى المصري اليوم وفاء بكرى

