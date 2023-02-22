الفراخ المجمدة المستوردة بتجيب عقم وأمراض .. أحمد موسى يكشف الحقيقة

استنكر الإعلامي أحمد موسى، الاتهامات التي توجه إلى الحكومة بافتعال أزمة ارتفاع سعر الدواجن، ليتم استيراد الفراخ من الخارج.

مرددا: « قالوا الفراخ المجمدة المستوردة بتسبب العقم وتجيب أمراض .. رغم أنها في دول الخليج بالكامل وتركيا وغيرها من بلاد العالم».



وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى،: « الحكومة بتتدخل علشان تحل أزمة، مش علشان تعمل ازمة»، منوها ان الحكومة تدعم الفلاح لزراعة الصويا وعباد الشمس للمساهمة في السيطرة على ارتفاع الأسعار.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ارتفاع مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 10% عن العام السابق .

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي له ، :" وصلنا لـ 172 مليار جنيه دعم من الدولة للمنح والمزايا الاجتماعية".

وأضاف مصطفى مدبولي:" تم إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة، في الفترة من يوليو الماضي وحتى يناير 2023 تم رفع مخصصات العلاج على نفقة الدولة بنسبة 28.5 % ".

وعن توافر السلع قال مصطفى مدبولي:" 341 معرض تحت مسمى أهلا رمضان في أنحاء الجمهورية ويتم توفير السلع الرئيسية فيها ".

وتابع مصطفى مدبولي :"نعي تواجد بعض الأزمات في بعض السلع ونتحرك لتغطيتها بالمزيد من الضخ في السوق المحلي أو استيرادها لفترة مؤقتة لتغطية الفجوة ، وأتحدث تحديدا عن الدواجن من أجل ضبط السوق ".