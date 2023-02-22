ننشر مسارات أتوبيسات نقل الموظفين من القاهرة للعاصمة الإدارية ..أسعار وصور

تستعد الحكومة المصرية لنقل الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، وترتبط خطة نقل الوزارات بشبكة نقل تعتمد على أكثر من وسيلة نقل لتخدم الموظفين وسكان العاصمة، وتربط العاصمة الإدارية بمناطق القاهرة الكبرى.

وقدمت وزارة النقل عرضاً يتضمن تفاصيل الحافلات من القاهرة الكبري إلي العاصمة الإدارية الجديدة نستعرضها في التقرير التالي.

قام جهاز النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالتعاقد مع عدد 9 شركات قطاع خاص لتشغيل خطوط بإجمالي 48 مسارا إلى ومن العاصمة الإدارية الجديدة وبعدد 367 اتوبيسا وميني باص وهي شركات (ستار لاين للنقل الجماعي تشغل 7 مسارات بعدد 54 ميني باص -أجياد انترناشيونال ترانس تشغل 13 مسار 117 ميني باص - جولدن باص للنقل البري تشغل 3 مسارات بعدد 24 ميني باص - القاهرة للنقل الجماعي تشغل 7 مسارات بعدد 28 اتوبيس - سيزر للنقل بالطاقة النظيفة تشغل 2 مسار بعدد 16 مني باص - الابراهيمية للنقل الجماعي تشغل 6 مسارات بعدد 48 ميني باص - الاستاذ للنقل الجماعي تشغل 5 مسارات بعدد 40 ميني باص – البريق تشغل 2 مسار بعدد 24 ميني باص – كويك لاين تشغل 2 مسار بعدد 16 ميني باص) ، حيث تقوم الشركات بالتشغيل من نقطة البداية وحتى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وعند العودة يتم استخدام المواصلات الداخلية لشركة أكتا للحافلات للوصول إلى محطة الحافلات المركزية بداية التشغيل من الساعة 6 صباحاً وحتي الساعة 12 منتصف الليل وتعريفة الركوب من 18 إلي 45 جنيهاً طبقاً لطول المسافة .

و تم تحديد مسارات خطوط الخدمة الى العاصمة الادارية الجديدة بحيث تغطي كافة المناطق والاحياء والشوارع والميادين وكذلك مسارات لخدمة للمناطق البعيدة عن مركزالمدينة ، ومن المناطق التي ستكون نقطة بداية لمسارات خطوط الاتوبيسات ( قسم الاهرام – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – الجيزة – العمرانية – الدقي – الزمالك – البساتين – الخليفة – المقطم – الوايلي – باب الشعرية – السيدة زينب – عابدين – قصر النيل – الوراق – امبابة – بولاق الدكرور – العجوزة – الزاوية الحمراء – حدائق القبة – الساحل – شبرا الخيمة – الازبكية – التبين – المعادي – مصر القديمة – المرج – عين شمس – المطرية – الخانكة – الخصوص – الحوامدية – اطفيح – العياط – شبرا الخيمة – قليوب – القاهرة الجديدة – مصر الجديدة – النزهة – بدر – العاشر من رمضان – السلام – الشروق – طوخ – بنها – القناطر) ، مضيفاً انه تم إعداد خطط لزيادة أعداد الاتوبيسات العاملة طبقا للتصاعد في الطلب على الخدمة.

وفي الجداول المرفقة كافة تفاصيل محطات الحافلات بأسعارها.



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