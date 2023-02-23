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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

مباراة بين دفاع المجني عليه والمتهمين في قضية صيدلي حلوان.. محامي ولاء زايد: زوجته مشيها بطال ونطالب بالقصاص.. والطرف الآخر: موكلتي شريفة عفيفة والقضية من صنع الشيطان

صدى البلد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أمس الأربعاء تأجيل محاكمة المتهمين في قضية استعراض القوة وتعذيب المجني عليه ولاء زايد، في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان"لجلسة ١٩ مارس لاستكمال المرافعة.

 

مباراة الدفاع 

 

واستمعت المحكمة خلال جلسة أمس لمرافعات الدفاع بالحق المدني ودفاع المتهمين وقال دفاع المجني عليه " صيدلي حلوان" ولاء زايد أمام محكمة جنايات القاهرة، إن المتهمة الأولى “مشيها بطال”، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في واقعة الاحتجاز والتعذيب.

وطالب الدفاع بالحق المدني، بتعديل وصف قيد القضية من احتجاز وتعذيب إلى واقعة قتل عمد.

 

وقال محامي المتهمة زوجة صيدلي حلوان، إن جميع المتهمين في القضية عندما ذهبوا إلى شقة المجني عليه ولاء زايد، كان غرضهم أن يحاولوا الإصلاح بين المجني عليه والمتهمة الأولى في القضية، ولكن زُج بهم في الاتهام محل الواقعة.

 

شريفة عفيفة 

 

وتابع، دفاع المتهمة الأولى أن موكلته شريفة وعفيفة وله الشرف لدفاع عنها بصحبة والدتها وباقي المتهمين.

وأوضح دفاع المتهمة الأولى أمام المحكمة، أن الخلاف بين موكلتي والمجني عليه كان بسبب رسالة أرسلت من شخص يدعى محمود سائق اوبر، للخلاف على سلسلة فضة، وفي نهاية المحادثة قامت موكلتي بعمل حظر  للمحادثات والمكالمات".

 

وأضاف، تلك المحادثة التي جاءت في نص التحقيقات وأوراق القضية هي سبب الخلاف بين موكلتي والمجني عليه، حيث اتهمت خلالها بالخيانة.

 

وقال المحامي، إن الواقعة هي مسلسل سينمائي ليس له محل من الإعراب في الواقعة محل الدعوى، وأن لا عدل بغير عدل ولا عدل بغير حقيقة، مؤكدًا أن مبتغاه ورجاءه وملتمسه سعة الصدر لأن تلك القضية ليس هذا مكانها.

 

قضية من صنع الشيطان 

 

وأوضح المحامي، أن القضية من صنيع إبليس والشيطان، فأدلة الإسناد الواردة بأمر الإحالة ليس لها سند، وقال: ولدت هذه الدعوى من رحم سفاح غير شرعي، والمقولة الأدبية التي وردت بمرافعة النيابة العامة "المجني عليه قتل معنويا"، الأولى بها هي المتهمة الأولى التي خاض الناس في شرفها وتداولت سيرتها الألسنة.

وأشار دفاع المتهمين، أن يوجد دليل تلاعبت به الأيدي وعبثت به مما تسبب أن مواقع التواصل الاجتماعي خاضت في شرف المتهمة الأولى "رماء.ح"، معاتبًا النيابة العامة على توجيه صورة غامضة ومبهمة في أمر الإحالة مثل استعراض القوة والتلويح بالعنف، مؤكدًا أن الواقعة هي مشادة كلامية تطورت إلى مشاحنة.

 

وتابع المحامي، أن المتهمين جميعًا خريجي كليات الألسن والطب والصيدلة وليسوا من الخارجين عن القانون الذين اعتادوا ارتكاب الجرائم، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لعبت دورًا كبيرًا في الخوض في عرض المتهمة الأولى ونشر إشاعة أن المجني عليه قتل ولم ينتحر.

 

زوجته المحرضة 

 

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية) إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

 

كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه  ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذي أرسل إليهم عبر تطبيق (واتس آب) رسالة استغاثة طالبا إليه نجدته، فضلا عن سماعهم لأصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفي، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.

صيدلي حلوان ولاء زايد محكمة جنايات القاهرة قضية صيدلي حلوان زوجة صيدلي حلوان

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